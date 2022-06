La campaña electoral andaluza llega hasta el Santuario del Rocío

La campaña electoral se ha colado en El Rocío de lleno.

Hoy sábado el presidente en funciones de la Junta y candidato por el PP a la reelección, Juanma Moreno; su vicepresidente y candidato de Ciudadanos, Juan Marín, y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, han convocado a los medios para que se visualice su asistencia a la romería.

Marín ha ofrecido sus declaraciones a las puertas mismas del Santuario.

También están en la aldea el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, y la cabeza de lista del PSOE de Huelva, María Márquez, acompañados por el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Y ayer giró visita el ministro Bolaños.

Moreno y Marín han acudido al Santuario a la llegada de la Hermandad Matriz para participar en la misa prevista a las 11 horas.

La celebración cuenta también con la asistencia de la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, también de Ciudadanos.

Juan Espadas (PSOE)

En el caso del socialista Juan Espadas, ha agradecido la acogida en El Rocío y también ha puesto en valor este reencuentro con los romeros. “Pasar un día de convivencia, en un año en el que después de tantas cosas que hemos vivido es un reencuentro de recuerdos de los que lo están y cargar pilas e ilusión de lo que queda por delante”, ha señalado. Según Espadas, “todo es gracias a un dispositivo humano que hace posible que salga bien. Con experiencia y veteranía de muchos años de dispositivo. Vemos romeros de todos los lugares de España e incluso del mundo y no hay una cita con esta dimensión y envergadura que aglutine a tanta gente”.

“Deseo un día para disfrutar, para sonreír y pasar una jornada de convivencia. A los compañeros de Huelva y otras provincias andaluzas les intentaré ver y desearles que transmitan su felicidad que es algo muy importante para nuestro estado de ánimo”.

También ha respondido a algunas preguntas de los periodistas:

¿Paréntesis en campaña electoral?

“Absolutamente. No vengo aquí a hacer campaña, vengo a estar con los romeros. Conozco las tradiciones y las respeto. No vengo a hablar de política sino a disfrutar, hay que estar a la altura de lo que se espera. Esta tarde cojo carretera y manta hasta Cuevas de Almanzora en Almería. Siento no poder quedarme hasta mañana pero hay que atender a toda Andalucía. De aquí me llevo muchas experiencias y recuerdos que son únicos. Momentos especiales”, ha dicho Juan Espadas.

Sobre las encuestas ha señalado que “lo que me interesa es el estado de ánimo de la gente. Hay muchos encuentros, romerías y ferias y se está volviendo a disfrutar. Un momento de respiro. El aliento es fundamental y está ahí. La microencuesta de cada día está en la calle. Pero hoy estamos en El Rocío, una cita obligada que llevamos dos años sin tenerla. Y eso ha causado mella, hoy se recupera mucho ánimo. Positividad y respeto a lo que venimos a hacer aquí”.