Doñana Televisión hace más ‘universal’ la devoción a la Virgen del Rocío

En el mundo del periodismo los profesionales dedicados al mundo de la actualidad siempre están en un segundo plano, con independencia del medio que les sirva como vehículo para llegar a sus televidentes, oyentes o lectores. Rara vez son los protagonistas de las noticias a las que dan vida, aunque su trabajo bien merece ese reconocimiento tácito por parte de sus compañeros y del público en general.

Es el caso Doñana Televisión y del equipo humano que dio cobertura a la histórica procesión extraordinaria de la Virgen del Rocío por el pueblo de Almonte, la cual engrandece una de las devoción marianas más universales.

Al frente de este equipo y cómo coordinador de contenidos se encuentra Pepe de la Cueva, al que da su réplica en el área técnica Pedro Coronel.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, De la Cueva lleva desde 1995 afincado en Almonte donde contrajo matrimonio y es padre de tres hijas. En su carrera profesional ha dejado su buen hacer en firmas como La Voz de Almeria o el Ayuntamiento de Sevilla; amén de prestar colaboraciones en medios como Canal Sur Radio y Televisión.

Hemos sido testigos de la cobertura que habéis desarrollado con motivo de la procesión extraordinaria de la Virgen del Rocío durante las 13 horas que estuvo por las calles de Almonte. ¿Cuál ha sido el equipo humano que ha hecho posible este hito televisivo para una televisión local?

Tengo que nombrarlos a todos. En las cámaras: María Laíno, Juan Carlos Cruz, Pedro Gómez, Rafael Díaz, Carlos Fernández y Manuel Marín. En la realización: Alberto Márquez y Pedro Coronel, que también es el coordinador técnico del medio y el alma de esta retransmisión. En los comentarios: Almudena Pérez, conmigo y con el apoyo de un conjunto impagable de colaboradores. En los anuncios: Antonia Gómez, con el apoyo técnico de las empresas Telecable Almonte y Disvisión Pilas. Detrás de nuestros directos hay mucha experiencia y conocimiento del terreno, una entrega sin límites, y el apoyo del pueblo, la Hermandad y el Ayuntamiento.

¿Qué datos tenéis del seguimiento en redes sociales y YouTube de la procesión?

Los datos que manejamos son los que obtenemos de nuestro medio de comunicación y de los canales de la Hermandad Matriz, ya que les cedemos nuestra señal para sus contenidos en redes. Por poner un ejemplo, su canal de YouTube superó las 110.000 visualizaciones en menos de 24 horas, pero es solo una parte. Canales de televisión y diarios digitales nos solicitaron y compartieron la retransmisión, por lo que hay que multiplicar estos números. Hemos recibido agradecimientos de toda España, y de países europeos e Hispanoamérica. También nosotros damos las gracias a medios como Diario de Huelva por esta difusión.

¿Cómo será la cobertura que desplegaréis para el Traslado y la Romería?

Acerca del Traslado hemos previsto dar en directo el recorrido por Almonte y puntos clave en El Rocío, además de realizar un amplio reportaje por el Camino de Los Llanos. En cuanto a la Romería del Rocío, vamos a introducir varias novedades, tales como potenciar las retransmisiones en directo. Uno de los objetivos de este medio es contar al mundo las cosas de Almonte, por lo que haremos una cobertura especial de sus caminos de ida y vuelta. Pero también nos centraremos en todos y cada uno de los actos y cultos de la Romería del Rocío, pensando en todos los rocieros. En total, quince contenidos durante la semana de Romería.

¿En qué ha variado la programación Doñana Comunicación durante los dos años de pandemia?

Tuvimos que reinventarnos en función de las restricciones y las necesidades de las diferentes entidades. Principalmente, potenciamos nuestra labor de servicio público, ofreciendo información puntual de la incidencia de la COVID en la localidad, así como divulgando los mensajes que partían de instituciones como el Ayuntamiento.

Durante el confinamiento más estricto, nos convertimos en el espacio común de comunicación entre particulares y entidades. Ambos nos servían contenidos grabados que compartíamos en televisión y redes sociales. Programas infantiles, deportivos… la lista es inacabable.

Mención aparte merece nuestra labor de productora para la Hermandad Matriz de Almonte. Desde el 14 de marzo, con la Parroquia cerrada, mantuvimos la emisión de la Salve diaria para que los vecinos y rocieros no perdieran la ocasión de rezarle y despedir el día junto a la Virgen. Posteriormente, fuimos ofreciendo los actos que la Hermandad iba incorporando, lo que ha supuesto una importante expansión en la divulgación del Rocío a través de las redes sociales.

¿Qué tiene la Virgen del Rocío y esta fe mariana para que concite el fervor de millones de personas de todo el planeta?

Es una pregunta extraordinaria, que da para varias tesis doctorales. Principalmente, la Virgen. Cuando llegas a Almonte, te das cuenta de que casi todas las casas están presididas por un gran cuadro de su Patrona. El pueblo padeció a lo largo de los siglos grandes penalidades, y solo sintió amparo y consuelo en la Virgen del Rocío.

Ese sentimiento está absolutamente enraizado y se sigue transmitiendo en el seno de la familia. Y tiene valores asociados, tales como la generosidad, la alegría, el orgullo y la identidad. Todo ello lo podemos resumir en “ser rociero”, un modo de vivir que contagió a familias de otras localidades a lo largo de los siglos, primero próximas y luego más lejanas.

Por otra parte, la procesión es única. La resumiría en tres palabras: fuerza, delicadeza y, sobre todo, corazón. Las personas que se acercan buscando la mirada de la Virgen la encuentran. No hay desfiles, ni más música que los sonidos del gentío, los vivas y las salves. En medio de esa aparente sencillez, la Virgen es un imán que atrae con un poder extraordinario a todos los que la rodean.

Los historiadores destacan otros muchos factores asociados a esta expansión: la aldea de El Rocío como cruce de caminos histórico entre Huelva, Sevilla y Cádiz, la creación de la carretera Almonte – Matalascañas en 1956, la coronación canónica de 1919, la visita del Santo Padre San Juan Pablo II, etc. Creo que muchas personas necesitan de la fe, y la ponen en la Reina de las Marismas. Al final, tu pregunta se resuelve en el diálogo íntimo entre cada rociero y la Virgen.

¿Dónde le hubiera gustado trabajar de no haber estado siempre ligado a la cadena pública?

Según la edad. Cuando acabé la carrera, mi siguiente destino iba a ser algún país de Oriente Próximo. Tenía incluso una beca concedida, pero la vida dio un giro. Desde mis años de Facultad, me había atraído la forma de ser de las personas que venían de los pueblos. Lo resumiría en su cercanía. Así que cuando me salió la oportunidad de trabajar en Almonte, no tuve dudas. Es cierto que vivimos en un mundo en el que parece que uno es mejor profesional cuanto más grande sea la ciudad y el medio en el que trabajan, pero en mi opinión no es cierto. Este “complejillo” me lo terminé de quitar definitivamente cuando me casé y tuve hijas. La calidad de vida en los pueblos es un punto a favor. Me siento muy feliz en mi trinchera profesional, porque siempre se trata de hacerlo lo mejor posible y según tu conciencia.

En la población hay un debate candente: ¿cuándo ha de tener lugar el próximo traslado? ¿Cuál es su punto de vista personal?

“Debate” es un término quizá excesivo, habida cuenta de que la Virgen aún está en Almonte. Desde que se fijó la tradición de que viniera cada siete años, jamás se había producido una circunstancia que pudiese alterar la sucesión de fechas. ¿Qué debe hacerse ahora? Será Almonte quien lo decida. Puedo adelantar algo: después de esta epidemia, la sensación de vacío que va a dejar la Virgen en el pueblo va a ser mayor que nunca. Almonte ha sentido su amparo en estos casi tres años de epidemia. Ahora debe volver a su casa en El Rocío, que allí también la esperan con ansia.

Doñana Comunicación es un medio público, ¿cómo lleváis como profesionales someteros a la dirección de los distintos líderes políticos que ha tenido Almonte?

Los profesionales del medio público y los partidos políticos de la localidad tienen muy claro que Doñana Comunicación se debe al pueblo. Creo que, a lo largo de las sucesivas legislaturas, hemos ido creciendo como entidad independiente. Algo se refleja en la programación, los espacios de opinión, el seguimiento de las campañas electorales, etc. Tengo que decir que nos permiten trabajar con total libertad, un concepto que hay que construir a diario. Honestidad más tiempo dan como resultado resultar creíbles ante el espectador, que es quien nos paga con sus impuestos.