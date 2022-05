Juan Espadas alerta de una legislatura “estratégica” para no perder “el tren del futuro”

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha alertado hoy de que la próxima legislatura será “estratégica” para que Andalucía no pierda “el tren del futuro” y, por tanto, “necesitará un buen gobierno capaz de gestionar”, justo lo que no está haciendo Moreno Bonilla que solo ha ejecutado el 40% de los fondos europeos recibidos. “Vamos a recuperar la confianza de los andaluces para que tengan el mejor gobierno andaluz para gestionar la mayor cantidad de recursos que jamás ha recibido esta tierra, 11.000 millones en los próximos cuatro años”, preguntando “a qué se ha dedicado el gobierno andaluz estos años”.

Espadas ha realizado estas declaraciones en Punta Umbría (Huelva), tras haber visitado la lonja de pescado junto a la alcaldesa de la localidad, Aurora Águeda, la candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, y la secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón. Allí han mantenido un encuentro con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de la zona, al que le ha trasladado el compromiso socialista con este “potente sector al que hay que apoyar en sus preocupaciones y expectativas, porque genera riqueza y empleo fundamental”, y ha criticado la falta de interés por parte del gobierno de Moreno Bonilla.

Espadas ha subrayado que “el 19J los andaluces pueden cambiar el rumbo de esta tierra, decidir su destino y si quieren un gobierno capaz de ser ambicioso con Andalucía y de gobernar de manera eficaz”, y ha afirmado que “los socialistas estamos preparados, con proyecto renovado y el mejor equipo posible para ser capaz de avanzar y consolidar derechos y dar garantía de calidad de vida de los ciudadanos”.

Empleo, Sanidad y Dependencia

El secretario general de los socialistas andaluces ha reiterado su “compromiso para revertir las cifras de desempleo de verdad en Andalucía utilizando los fondos europeos, sobre todo para los jóvenes” a los que se garantiza una primera oportunidad laboral y una adecuada Formación Profesional.

Asimismo, Juan Espadas ha lamentado la situación actual de colapso de la sanidad pública en la comunidad y ha asegurado que los andaluces y andaluzas “no merecen una sanidad pública mediocre, sino volver a una sanidad pública en la que en 48 horas máximo le atienda su médico y que las pruebas básicas se puedan producir en plazos razonables”, y para ello apuesta por “mejorar las condiciones laborales de todo el personal y retenerlos en Andalucía porque se están yendo a otras comunidades”.

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta también ha criticado la pésima situación de la educación pública y el sistema de atención a la Dependencia, comprometiéndose a aumentar su presupuesto, bajar las ratios en las aulas y aumentar las plazas en las residencias y centros asistenciales.

“La derecha precariza y privatiza todo lo que puede lo público y queremos un gobierno andaluz que invierta más en servicios públicos, no menos o que transfiera fondos a la sanidad privada, o que genere un servicio de sanidad pública tan mediocre que la gente que se lo puede pagar vaya a la sanidad privada, condenando a la gente que no lo pueda pagar a una sanidad de segunda categoría. Esa no es la Andalucía que yo quiero, sino una Andalucía de primera”, ha añadido.