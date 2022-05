La Feria de Sevilla deja las reservas de sangre en Huelva bajo mínimos

Las reservas de sangre han bajado de manera abrupta en los últimos meses, al punto de que el Centro de Transfusión de Huelva ha vuelto a lanzar un SOS a la población para que sean solidarios y acudan a donar sangre después de que la última campaña no obtuviera el eco mediático y social pretendido y los centros hospitalarios tuviesen que seguir echando mano de unas reservas que se encuentran bajo mínimos.

Desde el Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Huelva han destacado que eventos como la Feria de Sevilla han contribuido decisivamente a que “desciendan el número de donantes durante las últimas semanas”, lo que ha llevado a la entidad a apelar a los ciudadanos, por redes y mensajería, para que acudan al Hospital Juan Ramón Jiménez en horario de atención al público: de 9 a 14.30 y de 15.30 a 21 horas de lunes a viernes, y de 10 a 13 horas los sábados.

En paralelo, las instituciones prosiguen con sus campañas periódicas para donar sangre, incidiendo en que se trata de un hábito de vida saludable y de compromiso social fundamental “De un lado, para dar relevo a donantes que ya no pueden continuar por edad u otros motivos y, por otro, para dar respuesta a las necesidades de componentes sanguíneos de los centros hospitalarios onubenses. Para el mantenimiento de estas reservas y garantizar la actividad asistencial que requiere de una transfusión sanguínea es necesaria una media de 80 donaciones diarias en la provincia.

Sin riesgosLa donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para garantizar la prestación diaria de la atención sanitaria.Los requisitos para donar son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

SE NECESITAN DONANTES Y A+

VEN A DONAR YDIFUNDE EL CARTEL CON TU GENTE.