Se avecinan movilizaciones vecinales por las obras en el Conquero

El día 28 de marzo finalizó el plazo de presentación de las ofertas para la obra del la primera fase del Master Plan Laderas del Conquero, consistente en de peatonalización y carril bici de la zona oeste de la Avda. Manuel Siurot de Huelva, o la carretera que cruza el Conquero, desde el I.E.S Alto Conquero hasta la rotonda de la Cinta en el Colegio Montessori..

El proyecto que se inicia ahora y se pagará con los los fondos FEDER de EDUSI, lleva anunciándose desde el año 2016, siendo el resultado de un concurso de ideas que supuestamente iba a tener participación de los vecinos, pero finalmente fue seleccionado por un jurado compuesto por miembros del consistorio onubense y el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva.

En este sentido, varias asociaciones de vecinos afectados por las distintas obras EDUSI ya se han quejado en muchas ocasiones de la falta de participación de estas obras con los vecinos.

Ahora son los vecinos de la pequeña barriada de Parque Moret, que comunican que “se han enterado del proyecto seleccionado por la prensa el pasado 22 de febrero”, cuando se anunció el inicio de la licitación de las obras, y que han trasladado su descontento con el proyecto que modifica la circulación de dicha carretera a un sólo sentido de circulación y la supresión de los aparcamientos para crear un paseo y un carril bici, a la ganadora del proyecto María Luz Galdames y al concejal de urbanismo Manolo Gómez, en una reunión informativa que el Ayuntamiento celebró a petición de los vecinos el día 9 de marzo, que sólo demostró “la falta de diálogo y prepotencia de este Ayuntamiento, desoyendo la realidad de los afectados”.

Para los vecinos de la barriada, ésto ha sido “la gota que colma el vaso de los años de abandono”.

Expresan la falta de participación por parte del Ayuntamiento al designar “un proyecto elegido con no sabemos que criterios de utilidad entre técnicos, pero que urbanísticamente y funcionalmente es totalmente inútil para la vida de los vecinos y los onubenses que usan a diario la carretera del Conquero”.

Denuncian que esta obra supone un problema para ellos y mucha más gente. Para los vecinos no sólo es una carretera de un sentido y quitar aparcamientos, es la única salida del barrio que desemboca en esta carretera, “siendo una irresponsabilidad dejar a 160 vecinos sin una salida de emergencias ágil.

Ya hemos vivido incendios de las laderas y hemos tenido que ser evacuados. Cuando vuelva a pasar ¿por donde nos van a sacar? ¿Por un sólo sentido?”.

Los vecinos también señalan a los usuarios de la Ciudad Deportiva, los alumnos de los institutos, e incluso las personas que quieran ir de La Orden a la Morana o al Huerto Paco o viceversa, “a ver quien va a la ciudad deportiva, o a una urgencia al instituto, o el centro de mayores que están proyectando, o para ir de un barrio a otro dando la vuelta completa por toda la ciudad. Es una chapuza que van a llevar a cabo y no sólo somos nosotros los afectados. Los vecinos de los barrios colindantes no entienden como se puede hacer las cosas por la espalda y no escuchar a nadie. Ya lo hicieron con la pasarela del Parque Moret, y aquí tenemos de nuevo un proyecto inútil, innecesario, que responde más cubrir egos de técnicos y políticos con dinero público, que a funcionalidades reales”.

Los vecinos ya avisan que se están organizando con el resto de barriadas para “cortar la carretera del parque Moret como primera medida inmediata y varias concentraciones en otros puntos de la ciudad”, haciendo un llamamiento a los onubenses para que “hagan presión al alcalde de Huelva y de marcha atrás a esta barbaridad y capricho de cuatro personas que no tiene ni pies ni cabeza”