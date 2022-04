UGT y CC OO llaman a participar en el 1º de Mayo: “La solución: subir salarios, contener precios, más Igualdad”

UGT y CCOO han realizado un llamamiento a la ciudadanía de Huelva para que participe “masivamente” en la manifestación que tendrá lugar el próximo domingo, 1 de mayo, con salida a las 12:00 horas desde la Plaza Doce de Octubre. Al tiempo que han mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano, a la vez que condenan la injustificada guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania.

El secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha manifestado que es el momento de salir a las calles a exigir subidas salariales, contención de precios y acabar con la desigualdad. Además, es imprescindible seguir avanzando en igualdad, ante las discriminaciones hacia las mujeres, las personas migrantes y LGTBi; e impulsar la seguridad y salud en el trabajo.

Donaire, ha manifestado que “este Primero de mayo, en Huelva, volvemos los trabajadores y trabajadoras a tomar las calles para consolidar los derechos conseguidos y plantear nuevos retos”. “Celebramos este 1 de Mayo bajo un contexto muy mediatizado con motivo de la guerra, una guerra que está ocasionando un incremento importante del precio de los carburantes, la energía y alimentos. Eso ha producido unos datos de IPC no conocidos en décadas, el 9,8%. Esta situación en nuestra provincia la padecen los trabajadores/as mucho más que en otros territorios por tener unos de los salarios más bajos de nuestro país

Señala el responsable de UGT, Sebastián Donaire que “este año tenemos prioridades fundamentales como son: subida de los salarios, acordar la segunda parte de la reforma laboral para continuar creando empleos dignos y mejorar la calidad del despido; otras de las reivindicaciones este Primero de Mayo es que el Gobierno haga realidad su compromiso de que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio en 2023, esto es 1.064 euros. Así como acabar con la precariedad laboral para ello apostamos por un empleo estable , digno y con derechos que se debe conseguir con políticas valientes y decididas a afrontar dichos retos , por ello la necesidad de impulsar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que aumente los salarios y mantenga el poder adquisitivo de la clase trabajadora, ante el continuo aumento de los precios, así pues, el sindicalista aboga al dialogo social con empresarios y gobiernos para adoptar las medidas correctoras necesarias para seguir luchando por ese mal endémico que padece Huelva como es la precariedad laboral.

Ha señalado Donaire: “ahora toca trabajar en materia de negociación colectiva” “es el momento de subir salarios”, e incide en que los próximos convenios que se firmen tienen que contener la cláusula de revisión y garantía salarial, no podemos firmar convenios sin esa cláusula, ya que con el IPC casi al 10% no solo para este año, sino que se mantendrá en los próximos años, puede dar lugar a una pérdida de poder adquisitivo de más del 20%.

En esta línea desde UGT, afirma el sindicalista, que se le exigirá al gobierno en los próximos meses que se inicien los trabajos para redactar un nuevo estatuto de los trabajadores”. La falta de actualización del mismo desde los años ochenta, ha incidido, resulta “ilógica por todos los cambios que ha sufrido nuestra economía y nuestra sociedad,

Con respecto al adelanto de las elecciones en Andalucia, Donaire ha señalado que no era el momento más adecuado, ante la situación actual que estamos padeciendo, quedando aún muchas medidas de ejecutar y adoptar en esta legislatura que podrían mejorar la vida de la gente. Por ejemplo, la ejecución de los fondos europeos pendientes, acciones encaminadas hacia una transición energética justa, o la puesta en marcha de medidas contra la desigualdad como la Renta Mínima para la Infancia, en sustitución de la Renta Mínima, que se ha quedado en el camino, sin ejecutar.

Por otra parte la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea ha destacado que las claves fundamentales de este 1º de mayo pasan por “la necesidad de intervenir en el mercado para contener los precios, que de forma alarmante está empobreciendo a la clase trabajadora; pactar subidas salariales que eviten la devaluación salarial y medidas que refuercen la igualdad.

Con estos puntos, como bases de una jornada reivindicativa, la responsable sindical ha puesto de manifiesto que “los trabajadores y trabajadoras de este país no pueden seguir soportando el incremento disparatado de los precios que está generando empobrecimiento y dificultad para llegar a final de mes” Y es por ello que para CCOO es fundamental que “se garantice el poder adquisitivo de los pensionistas y de los hogares más vulnerables, de ahí la importancia que tiene el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que a final de 2023 llegue ese compromiso de situarlo en 1.200 euros”.

En esta línea, la secretaria general no ha querido dejar pasar por alto el beneficio que “el incremento del SMI ha supuesto para el empleo en Huelva”, subrayando que “desde que comenzará el año 4.656 personas que han encontrado trabajo en la provincia, una realidad que ha tumbado el discurso y los malos augurios lanzados por la patronal cuando desde este sindicato planteaba la necesidad de aumentar los salarios para reactivar la economía”.

Perea que se ha mostrado muy crítica con la patronal a la que ha calificado de “irresponsable con la sociedad” acusándola “como principal responsable de que no se estén subiendo lo salarios y que no se estén pactando las subidas en los Convenios Colectivos”, “No es de recibo -ha subrayado- que sectores que han tenido grandes beneficios durante la pandemia como el comercio de alimentación pongan encima de la mesa un ridículo 1,2 % de subida para este año o que sectores que han funcionado perfectamente como el agrícola, busquen las triquiñuelas para eludir su responsabilidad a la hora de pagar el SMI”.

La secretaria general ha sido contundente al afirmar que “o se busca una solución que frene las desigualdades o aumentará la conflictividad”, porque “no se puede admitir que las consecuencias de esta crisis las paguemos siempre los mismos”

Asimismo, Julia Perea ha resaltado que los “sindicatos queremos que las empresas ganen muchísimo dinero, pero no a costa de, por muy fuerte que suene, de estafar a los trabajadores y trabajadoras, porque cuando no se paga el salario que recoge el convenio colectivo, y no se aplica el SMI recogido en un Real Decreto que es de obligado cumplimiento, las empresas se están apropiando de manera indebida de algo que no es suyo a sabiendas de que no lo es”.

Por último, desde UGT y CCOO hacen un llamamiento a la ciudadanía para que participe masivamente el domingo en la manifestación, porque si en España hay motivos para salir a la calle en Huelva, tenemos muchos más:

-El salario medio más bajo de España, 14.670 euros. Sólo nos supera Jaén.

-Las mujeres en Huelva son las peores pagadas de España, 12.081€

-Los jóvenes onubenses, menores de 25 años, también cuentan con el segundo salario medio más bajo de España, (5626€) solo nos supera Jaén

-La provincia de Huelva sufre brecha salarial más alta de Andalucía ( 30%) y el 60 % de las mujeres de la provincia cobran por debajo del SMI

Por último, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo, el día 28 de abril, CCOO y UGT han anunciado la concentración que, tendrá lugar mañana, en la puerta de la FOE para reivindicar “La salud un Derecho fundamental”.