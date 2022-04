Andalucía X Sí Huelva denuncia el plan del Ayuntamiento para la avenida Manuel Siurot

Desde Andalucía X Sí Huelva han mandado un comunicado mostrando su absoluta disconformidad con un plan que, aseguran, deja en total indefensión a los vecinos de Santa Marta, La Orden, El Carmen, Las Colonias, La Merced y el Mirador del Conquero.

“Creemos desde Andalucía Por Sí Huelva que la situación de indefensión, que ahora mismo están viviendo los vecinos de las barriadas colindantes al Cabezo del Conquero (Santa Marta, La Orden, El Carmen, Las Colonias, La Merced y el Mirador del Conquero) es una situación que se podría haber evitado, si se hubiera visto más compromiso por parte del concejal Manuel Gómez concejal de Urbanismo, Transición Ecológica y Medio Ambiente, a la hora de recoger las reclamaciones de los ciudadanos que utilizan a diario esta conexión. En cambio, nos hemos encontrado que las quejas vecinales han sido continuas por el comportamiento chulesco y chabacano del citado concejal, con frases dichas a miembros de asociaciones de vecinos tales como “Aquí no se va a cambiar ni una coma del proyecto, así que vete comprando una bici eléctrica, que en Amazon están muy bien” y “Vosotros no sabéis nada de lo que os quejáis, que la Avenida Manuel Siurot no es vuestra, es de todos los españoles” este es el nivel de concejales que tiene bajo su mano el Alcalde de Huelva Gabriel Cruz.

Pensamos que el proyecto del carril bici, se debería hacer a través de las Laderas del Conquero, que empezase a la altura del Santuario de la Cinta y acabase cercano a la Plaza de Toros de Huelva, dando mayor importancia a la presencia en la naturaleza, el respeto y la importancia al Sistema de Cabezos de Huelva, en vez de querer complicar la vida a los ciudadanos onubenses como se pretende con la eliminación de un carril, haciendo muy difícil la vida de la Barriada del Mirador del Conquero tanto para poder comprar o asistir al médico, sin olvidarse de la asistencia diaria de cientos de onubenses a los centros de enseñanza y el paso obligado del transporte de mercancías. Acaso quiere el citado concejal trastocar la vida de tantos ciudadanos junto a los servicios de emergencia por un capricho propio.

Desde el andalucismo onubense defendemos estas propuestas como garantía de mejora para toda la ciudadanía onubense: