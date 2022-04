El balcón de la artista Alicia Simón

Este primer día de la Semana Santa onubense, me sorprendió ver colgado de un balcón de la calle Cardenal Albornoz de la capital, dos auténticas obras de arte pictóricas, por lo que pregunté a un vecino quien vivía ahí y me dijeron que Alicia Simón, con la cual tengo una buena amistad, por lo que no dudé en llamarla y preguntarle el motivo de colgar esas obras en su balcón, a lo que esta gran artista onubense me contestó así:

“Después de esos tiempos vividos sin nuestra Semana Santa, he querido colaborar con mi ciudad natal, Huelva, creando estas dos obras de pintura cofrade, referente a la Virgen de los Ángeles, o Virgen de la Borriquita como aquí la conocemos. En mi obra represento a la imagen con su corona, a la que no estamos acostumbrados a ver, paseando en su palio por nuestra ciudad al atardecer, y la he titulado ‘Regina Angelotum’. Dicha obra está realizada en pastel seco de la gran selección de pigmentos uníson color, sobre pastelmat special y su tamaño es 75x50cm “La obra del Cristo es ‘Nuestro Padre Jesús de la Pasión’. Esta obra la he titulado ‘Martes de Pasión’ haciendo referencia al Cristo de Pasión, paseando por nuestra ciudad al anochecer. En ambas obras he querido resaltar tanto el bordado como la encarnadura en la madera policromada de estas imágenes tan representativas de nuestra semana santa onubense” Según me cuenta Alicia, las réplicas de las citadas obras estarán colgadas de uno de los balcones de su casa en Cardenal Albornoz, durante toda la semana santa. Otra réplica idéntica de la virgen ha engalanado un balcón de la calle La Fuente donde este Domingo de Ramos, se le ha hecho una gran petalada a la Virgen de los Ángeles, a su paso por dicha calle, camino a su templo de recogida. La venta de dichas obras originales se destinará, ante notario, en un 50% a Ucrania. Enhorabuena Alicia por esta gran iniciativa.