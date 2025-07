El CIQSO reconoce la excelencia investigadora de cuatro doctorandos de la Universidad de Huelva

Adrián Carbonell Gil , por su trabajo “Synthesis, Characterization, and Photochemistry of a Ga₂L₃ Coordination Cage with Dithienylethene-Catecholate Ligands”, publicado en Inorganic Chemistry.

Jonathan Martínez Laguna , por “Alkanes C1–C6 C–H Bond Activation via a Barrierless Potential Energy Path: Trifluoromethyl Carbenes Enhance Primary C–H Bond Functionalization”, en la prestigiosa Journal of the American Chemical Society.

Miguel Jesús Torrejón Ríos, por “Dissociation Line and Driving Force for Nucleation of the Nitrogen Hydrate from Computer Simulation. II. Effect of Multiple Occupancy”, publicado en The Journal of Chemical Physics.