Conmemoración del Día Mundial de la Salud en el Colegio Público “Moreno y Chacón”

El próximo 7 de abril la asociación para la prevención y apoyo al drogodependiente de Ayamonte (ASPREATO) en colaboración con la Fundación Odontología Social Luis Séiquer (FOS) llevarán a cabo en el Colegio Público “Moreno y Chacón” del municipio de Ayamonte, una campaña de promoción de la educación en salud oral denominada: ¡Nuestra boca también es salud! Esta campaña va enmarcada dentro de las acciones de trabajo que desde ASPREATO organizan en el municipio con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, y consistirá en la celebración de talleres educativos en materia de higiene dental y nutricional, unido a la visita en las instalaciones del colegio de la unidad móvil (integrada por un gabinete dental) de la que dispone FOS, en la que a través de un equipo de odontólogos llevarán a cabo revisiones orales con el fin de fomentar la salud oral del alumnado de 5o y 6o de Primaria del centro educativo, en total 150 niños de la localidad se beneficiarán de esta actividad.

Recordemos que en la actualidad el acceso a la salud oral es aún un recurso no integral de la salud pública, donde no están cubiertas de forma completa todos los tratamientos y / o intervenciones clínicas aún cuando en la última década los menores de 6 a 15 años cuentan con el PADI. Por ello, se celebra esta actividad para promocionar la importancia de nuestra salud oral, la prevención de lesiones orales, el cuidado de salud bucal y el reconocimiento de la boca no solo para la salud integral de la persona sino también como uno de los elementos más influyentes en la inclusión social y el acceso al un mercado laboral.