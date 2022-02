Nerva y la Cuenca del Río Tinto no se resignan a ser el vertedero de Europa

Una docena de organizaciones sociales, vecinales, ecologistas, alcaldes y alcaldesas y partidos políticos han mostrado hoy su rechazo ante la entrada del Puerto de Sevilla a la llegada de una nueva remesa de residuos tóxicos y peligrosos que procedentes de Montenegro arribarán a bordo de 500 camiones en los próximos días al vertedero de Nerva. Estas 12.000 toneladas se añaden a un contingente de otras casi 120.000 toneladas de arenas contaminas que dormirán eternamente a las puertas de Nerva.

Algunos pueblos de Sevilla y Cádiz por los que ha discurrido la carga contaminante han mostrado su solidaridad con Nerva y se han acercado a la ribera del Guadalquivir a protestar al paso del barco procedente de Montenegro.

Además del movimiento vecinal y Ecologistas, los alcaldes de la Cuenca Minera han mostrado su apoyo unánime al nervense José Antonio Ayala, tras confirmarse la descarga de los barcos.

En el acto de protesta han participado partidos como Izquierda Unida, PSOE, Independientes X Nerva, grupos Antivertedero de Nerva, Ecologistas en Acción, Nerva Salud y Dignidad, Riotinto Salud y Dignidad o Sentido Natural de Berrocal, que comenzaron este domingo una serie de actos de protesta. Y también grupos sociales de pueblos de Sevilla y Cádiz por donde ha discurrido el transporte de los barcos.

No entienden que se tengan que importar tal cantidad de residuos tóxicos y peligrosos desde Montenegro a Nerva para limpiar allí y poner en valor una zona industrial deterioradas a costa de convertir la Cuenca Minera del Río Tinto el vertedero o retrete de Europa.

Y recuerdan, tanto alcaldes mineros como asociaciones, que el vertedero obtuvo la declaración de interés social bajo la promesa de la Junta de Andalucía en 1995 de aceptar solamente residuos tóxicos y peligrosos industriales procedentes del triángulo Huelva, Sevilla y Cádiz.

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha mostrado su total rechazo ante la situación y la manera en que se está tratando al municipio. Ayala apunta a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, que “es quien ostenta la competencia en materia de residuos industriales y controla el depósito de los mismos en las instalaciones de Nerva” y al Ministerio que “es quien ostenta la competencia a nivel estatal en materia de residuos industriales”.

“Nerva, no solo ha tenido que soportar cómo no se ha cumplido la mayoría de los acuerdos y las promesas en torno a esas instalaciones, sino que a raíz de que mostrara su desacuerdo con la modificación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) planteada por DSM (gestora del vertedero) ha dejado de hacer frente a su responsabilidad social y obligaciones con el municipio como represalia”, dice.

El equipo de Gobierno de Nerva acusa a la empresa que gestiona el centro de residuos de “enrocarse” y pide que se ponga fecha de finalización de la llegada de residuos peligrosos a una instalación que está a 700 metros del casco urbano”.

Sin embargo, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible recuerdan ante esta nueva polémica que está provocando una enorme contestación ciudadana que “los traslados transfronterizos de residuos se regulan por el Reglamento (CE) n.o 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos. Dicho Reglamento está basado en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. Conforme a los procedimientos publicados por el MITERD, pues es cuestión de reparto de competencias en el Estado español, la autoridad que recibe la notificación sería la competente de la Administración General del Estado para importaciones de residuos de terceros países, caso de Montenegro, y la Comunidad Autónoma para importaciones de residuos procedentes de estados pertenecientes a la UE”.

Ecologistas en Acción

Por su parte, Juan Romero, responsable de Ecologistas en Acción e histórico líder de las protestas antivertedero desde 1995, no se resigna a que Nerva sea “el retrete tóxico de Europa” y lleve 25 años soportando unas instalaciones insalubres a solo 700 metros de un pueblo. “Se puso hace 25 años alegando que sería para residuos de la industria andaluza y llegan de todas partes”,dice Romero, que pide su cierre acompañado por un plan de recolocación para la treintena de empleados y un plan de desarrollo para la Cuenca Minera en compensación por todos los años de vida del vertedero.

Para Ecologistas en Acción existe una falta de información evidente sobre estas autorizaciones y movimientos transfronterizos de residuos, al contrario de lo que sucede en el país balcánico. Por ello, la organización ecologista ha dirigido al Defensor del Pueblo una solicitud para que investigue las circunstancias de estas actuaciones y la autorización final en el traslado transfronterizo de residuos peligrosos.

Según indica el Convenio de Basilea, el país importador debe garantizar la gestión ambientalmente correcta: “Garantizar que los residuos sean gestionados de manera que la salud humana y el medio ambiente queden protegidos contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales residuos”. Por ello, se le pide al Defensor del Pueblo que esclarezca las circunstancias por las que en su momento no se garantizó esa gestión y después sí.

Según la organización, la mercancía tóxica que va a llegar este lunes y el jueves al Puerto de Sevilla, que en buena parte se transporta a granel, tiene unos altos factores de riesgo durante la descarga en el puerto, la carga de los camiones y en su trayecto por la carretera nacional hasta Nerva, en el que atraviesa un espacio de la Red Natura 2000, además de los derivados del tratamiento en el centro gestor y su vertido final.

Reacciones políticas a la llegada de los residuos

El PSOE de Huelva persigue el consenso mediante una mesa de trabajo para adoptar los pasos que lleven al cierre del vertedero de Nerva. En esta línea se ha pronunciado la secretaria general del PSOE provincial, María Eugenia Limón Bayo, durante el encuentro con el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, para tratar el futuro de las instalaciones que pasa por el cierre progresivo y responsable.

Así, en dicha reunión ha quedado patente el compromiso del Partido Socialista, tanto provincial como local, para establecer una mesa de trabajo que cuente con el consenso de todas las administraciones para que el cierre de las instalaciones se lleve a cabo de la mejor manera posible.

En este sentido, la secretaria general del PSOE de Huelva ha incidido en que se contaría con un asesoramiento jurídico para la reprobación de interés social y de utilidad pública, así como la reprobación de la autorización por parte de la Junta de Andalucía y, por tanto, iniciar el cierre progresivo del vertedero.

Del mismo modo, los dirigentes socialistas han reclamado que Nerva sea tratado de forma justa y solidaria y se salvaguarde los intereses municipales y los de los trabajadores de la planta, por tanto, que sea tratado como otros municipios de España, que han recibido una remuneración como los afectados por la carbonización.

Al hilo de ello, ha anunciado la celebración de un pleno extraordinario municipal para tratar la situación de las instalaciones que consideran que se debe poner el punto final de la manera más cuidadosa posible.

El Partido Socialista ha trasladado el apoyo a la concentración que hoy ha tenido lugar en Sevilla para oponerse a la llegada de 12.000 toneladas de residuos procedentes de Montenegro y que defiende el cierre de las instalaciones. Concretamente, el alcalde de Nerva, ha pedido la paralización de la llegada de estos residuos, así lo ha trasladado por escrito, tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como a la Junta de Andalucía.

Unidas Podemos califica el asunto como “gravísimo episodio”

El portavoz de Unidas Podemos por Huelva y coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, ha participado en la concentración que representantes de varios colectivos han protagonizado a la entrada del Puerto de Sevilla, en protesta por la llegada de más de 12.000 toneladas de residuos a este puerto, procedentes de Montenegro y con destino al vertedero de Nerva. Toti ha calificado este traslado internacional de grandes cantidades de residuos tóxicos de “gravísimo episodio que debe evitarse, ya que en el vertedero de Nerva no cabe ni medio kilo de residuos más”.

Toti señala que el vertedero nervense lleva años “completamente colmatado por encima de su capacidad, por lo que allí lo único que se debe hacer es clausurarlo y trabajar en el control y vigilancia de los residuos que contiene para evitar fugas”.

Marcos Toti ha participado en esta convocatoria junto con integrantes de Izquierda Unida de Nerva y de Huelva y de Unidas Podemos, en la que han protestado por la llegada hoy misma y la próxima semana al puerto sevillano de dos buques cargados con materiales contaminantes que luego está previsto transportarlos por carretera hasta el vertedero de Nerva, situado a menos de un kilómetro del casco urbano de esta localidad de la Cuenca Minera.

La llegada de residuos peligrosos, procedentes del desmantelamiento de un gran astillero en Montenegro a Nerva, comenzó en 2019 con el transporte de casi 40.000 toneladas que fueron almacenadas en las instalaciones del vertedero que gestiona Ditecsa. Además, está previsto que esos transportes de residuos se completen con hasta 70.000 toneladas más, de las que forman parte estos dos buques cargados con más de 12.000 toneladas.

Toti reclama tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central que eviten el traslado de más residuos a Nerva, que se proceda al cierre definitivo de las instalaciones del vertedero y ponga en marcha un plan para garantizar la clausura del mismo y el mantenimiento en condiciones de seguridad de la gran cantidad de residuos que acumula por encima de su capacidad.

Andaluces Levantaos denuncia el secreto de las instalaciones

La coalición Andaluces Levantaos presentará una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados en relación “a las 120.000 toneladas de residuos peligrosos que, procedentes de Montenegro en un ‘barco tóxico’, se descargarán desde hoy en Sevilla para tratar en Nerva y que preocupa sobremanera a la población de Andalucía”, pregunta que tramitarán a través del Grupo Parlamentario Más País – Equo, según ha anunciado Esperanza Gómez.

En general, resalta Esperanza Gómez desde la coalición eco andalucista, “la actvidad, las caracteríscas de los residuos tóxicos y el estado del centro Nerva son un absoluto secreto para la población andaluza, porque las administraciones no suelen informar ni son claras al respecto, y parece que por la actvidad derivada del centro de residuos estamos dispuestos a convertir Andalucía en la ‘cloaca tóxica’ de Europa”.

Este cargamento, según informa Gómez como una de las líderes de Andaluces Levantaos, contiene “amianto, tributilo de estaño, metales pesados, entre otros componentes tóxicos que se unirán a las más de 40.000 toneladas que ya están enterradas en el entorno de la localidad onubense, con la autorización del Gobierno de España y el consentimiento de la Junta de Andalucía”.

La pregunta exhortará al Gobierno sobre si dispone de un informe detallado sobre el volumen y la capacidad (máxima, ocupada) del depósito de seguridad de Nerva, de lo que allí se va acumulando y del grado de colmatación que alcanza, para que esa información sea facilitada y publicada de forma abierta y accesible a la ciudadanía.

Del mismo modo, la pregunta parlamentaria se interesará por si el Gobierno de España, Aduanas o los organismos públicos competentes, realizan inspecciones y análisis toxicológicos exhaustivos de la mercancía recibida, dada la peligrosidad de estas sustancias, y si la comparan con la comunicación toxicológica de las administraciones montenegrinas”.

Iniciativas en el Senado desde Adelante Andalucía

Adelante Andalucía ha participado en la protesta de organizaciones ecologistas, colectivos sociales y de los vecinos y vecinas de Nerva en el Puerto de Sevilla; donde han denunciado el envío de 120.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de Montenegro que irán a parar al vertedero de Nerva, Huelva.

Durante la protesta, la diputada María Gracia González y la senadora Pilar González, han anunciado que presentarán una iniciativa al Senado para que Huelva deje de ser el vertedero de residuos tóxicos de Europa. “Es un desprecio que esta tierra no merece”, ha señalado la diputada onubense, quien ha añadido que no se puede consentir “que quienes gobiernan en Madrid y Andalucía conviertan esta tierra en un estercolero, cosa que no sería posible sin la connivencia de ambos gobiernos”

María Gracia ha explicado que la llegada de residuos tóxicos al vertedero de Nerva sumado a todo lo que ya existe, suponen un grave problema que afecta a la salud pública de los andaluces, pero principalmente de los vecinos y vecinas de Nerva.