Podemos defiende el blindaje de la sanidad pública

El portavoz de Unidas Podemos por Huelva y coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, asegura que el “desastre” en la atención sanitaria y los numerosos casos de abandonos que sufren cada día miles de personas por no poder ser atendidos en los centros sanitarios públicos “sólo se solucionará con un gobierno andaluz que invierta muchísimo más en la sanidad pública”.

Toti señala que la población no puede seguir soportando esta situación de “auténtico caos” provocada por la ausencia de atención sanitaria, en la que “tenemos que comprarnos y hacernos test de antígenos en casa, ya que no hay forma de que te hagan un PCR, vemos como las citas se alargan a diez días o más, y eso cuando consigues acceder a la aplicación de Salud Responde, las bajas médicas llegan cuando ya se ha superado la enfermedad, en los casos de Covid, mientras que para el resto de enfermedades no hay una respuesta mínimamente aceptable”. El representante de UP por Huelva asegura que “la responsabilidad” de esta situación “se debe exclusivamente al gobierno de Moreno Bonilla que ha puesto a Andalucía a la cola de gasto sanitario, dejando a miles de personas a su suerte y en un lamentable estado de incertidumbre sanitaria, en plena pandemia”. Por ello, Toti defiende “un notable incremento por Ley del gasto sanitario público, garantizándolo por Ley, como única forma de remediar los numerosos perjuicios que afronta la población cada vez que intentamos acceder a la atención sanitaria”.

Toti añade que resulta “penoso” que ante la “desastrosa realidad” de la atención sanitaria el Partido Popular “quiera ocultarla con una campaña de propaganda”, en la que comparan la situación actual con la de 2018. Toti precisa que dicha comparativa “tiene trampa”, ya que Moreno Bonilla “no tiene en cuenta que seguimos en plena pandemia, durante la cual su gobierno ha dejado a Andalucía a la cola de inversión sanitaria junto con Madrid, manteniendo recortes que han debilitado aún más la atención sanitaria pública”. Además, Toti precisa que “en la actualidad estar mejor que en 2018 no significa nada, ya que en ese año la sanidad pública andaluza estaba por los suelos, sin que Moreno Bonilla haya intervenido para reforzarla para afrontar la pandemia, más bien todo lo contrario”.

El balance que hace Moreno Bonilla de la sanidad andaluza no se corresponde con la realidad, ya que si en 2018, la atención sanitaria en Andalucía se la consideraba la sexta entre las demás comunidades autónomas, al año siguiente cayó a la antepenúltima posición y el año pasado, a causa de las consecuencias del gobierno del PP, ya era la penúltima, sólo superada en la cola por Murcia. El año pasado todas las comunidades autónomas incrementaron su gasto sanitario en una horquilla entre el 6% y el 22%, quedándose el PP en tan sólo un 6,4% por la ausencia de interés en la sanidad pública de la que hace gala Moreno Bonilla. Además, la prórroga de los presupuestos andaluces, mantienen a Andalucía junto con Madrid como las que menos gasto sanitario destinan por habitante.

Toti precisa que “estas cifras del enorme recorte sanitario ejecutado por el PP en Andalucía, las padecen a diario miles de andaluces y onubenses que se enfrentan a posibles contagios por covid o a cualquier otra patología con la angustia que provoca no tener la certeza de si van a ser atendidos en un centro sanitario público, siendo el único responsable de ello el gobierno andaluz que no olvidemos que despidió a finales del pasado año a 8.000 sanitarios y mantiene bajo mínimos los servicios de atención primaria”.