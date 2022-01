¿Cómo van a afectar las nuevas restricciones del mercado del juego a las apuestas deportivas?

Los cambios que han tenido lugar recientemente en la regulación del juego en línea en España, han obligado a los distintos operadores que ofrecen sus servicios en nuestro país a reinventarse. Esto es debido a las múltiples medidas regulatorias impuestas por el Ministerio de Consumo a partir del 1 de septiembre de 2021.

Hasta hace relativamente poco (año 2013), España no tenía una legislación específica que regulase las apuestas online. Por ello, ese mismo año 2013 se puso en marcha la ley que permitió la emisión de licencias que ayudaron a las empresas a operar de manera regulada, a los ciudadanos jugar en un entorno seguro y regulado y al gobierno beneficiarse con los ingresos provenientes de dichas licencias.

Si te preguntas qué cambios ha introducido la más reciente actualización de la ley del juego, te los resumimos a continuación:

Énfasis en el juego responsable: el objetivo es promover un entorno de juego seguro para todos los usuarios y sobre todo, evitar que los jóvenes se inicien en el mundo de las apuestas cuando todavía sean menores de edad.

Eliminación de los bonos de bienvenida: los bonos para nuevos jugadores han sido eliminados y los incentivos para animar a nuevos clientes a registrarse han quedado también prohibidos.

Verificación de identidad: con los nuevos cambios introducidos, los usuarios tendrán que verificar su cuenta a través del envío de documentos como el DNI en un plazo máximo de 30 días.

Control estricto de la publicidad: los anuncios publicitarios de operadores de juego en televisión quedan restringidos a la franja horaria de madrugada (de 01:00 a 05:00 AM). Los equipos deportivos tienen prohibido lucir en sus uniformes los logos de este tipo de empresas y no se podrán utilizar personajes famosos o influyentes como imagen de la casa de apuestas online.

Esta regulación tan estricta está forzando a los operadores de juego en línea a reinventarse y buscar otras maneras de publicitarse. La más popular es la apertura hacia otros mercados y la promoción exterior, patrocinando equipos deportivos de otros países en los que estén operando.

Sea como sea, tanto jugadores como empresas, no tendrán más remedio que adaptarse a los nuevos cambios que no vienen exentos de polémica, ya que las Loterías y Apuestas del Estado no han sido restringidas y pueden seguir publicitándose sin problemas.

Aún es pronto para saberlo pero posiblemente, veremos a corto plazo si las medidas introducidas tienen un efecto profundo en la industria y sus usuarios.