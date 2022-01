El PSOE avisa: Moreno Bonilla y sus socios se han marcado “desmantelar la sanidad pública”

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Huelva, Maite Rodríguez, destaca que Moreno Bonilla y sus socios de Gobierno se han marcado la hoja de ruta de “desmantelar la sanidad pública para que la gente, desesperada, se vea prácticamente en la obligación de tener que acudir a la privada”

“Hemos luchado muchos años por tener un sistema sanitario público de calidad y gratuito, porque la sanidad pública es un derecho viva cada uno donde viva y ahora, en apenas dos años, el Gobierno de la derecha en la Junta lo está fulminando”, así lo ha señalado la secretaria de Política Municipal del PSOE de Huelva, Maite Rodríguez. Al mismo tiempo que ha criticado la grave situación por la que atraviesa la sanidad pública, concretamente, el medio rural donde está completamente “agonizante” por la falta de profesionales sanitarios y medios, por tanto, la población está desatendida, lo que provoca “un panorama muy desolador y desesperante ya que se pasan los días y es imposible coger una cita médica”.

Según la dirigente socialista, “es lamentable que el Gobierno de la Junta perjudique a los pacientes en su afán de destrozar la sanidad pública en beneficio de la privada”. Sin duda, Moreno Bonilla y sus socios han marcado una estrategia de desmontaje del sistema sanitario sin importarle nada ni nadie y sin tener en cuenta que está atentando contra un derecho”.

En esta línea, Maite Rodríguez ha apuntado que “a la privada no le hace falta ni publicidad, ya se la hace este Gobierno de la derecha en la Junta que se ha marcado desmantelar la sanidad pública para que la gente, desesperada, se vea prácticamente en la obligación de tener que acudir a la privada, quien pueda pagarla”.

Asimismo, se ha referido a municipios como Berrocal, donde se han reducido la atención primaria a tan solo dos horas al día, Santa Bárbara de Casas se ha quedado sin servicio de Urgencias todas las Navidades, Beas espera la incorporación de un médico y un administrativo al que se habían comprometido. En Hinojos, la Junta se comprometió a abrir dos nuevas consultas, para lo que el Ayuntamiento invirtió 30.000 euros, pero nada se sabe del nuevo médico y del nuevo enfermero. En Punta Umbría, desde hace mes y medio, hay un cartel donde dice que no se puede pedir cita y en Gibraleón hay cinco bajas por contagio y ninguna se ha cubierto, siguen a la espera del segundo equipo de urgencias y la ambulancia prometidos.

Al hilo de ello, Rodríguez ha incidido en la situación de los profesionales sanitarios, no cuentan con buenas condiciones de trabajo, no se respetan sus descansos, no se les escucha sus demandas, no se cubren las bajas y están completamente desbordados con la realidad que estamos atravesando. “Por ello, no podemos entender que hayan despedido a 8.000 profesionales sanitarios en octubre y que corran peligro otros 12.000 para el próximo mes de marzo”.

Por último, ha subrayado que es “extremadamente urgente” que el Gobierno de la Junta “despierte” y “actúe” porque necesitamos que se abra a dialogar para llegar un gran acuerdo sanitario, propuesto por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, con una modificación presupuestaria de 400 millones de euros para la Atención Primaria, más sanitarios con mejores contratos y modernizar la salud mental.