Abren una investigación por el atentado e intento de quemar el Ayuntamiento de Cañaveral de León

Conmoción generalizada por el atentado que ha sufrido estos días el Ayuntamiento de la localidad serrana de Cañaveral de León. Unos desaprensivos han atacado con material inflamable el Consistorio. El ataque, a punto ha estado de provocar un incendio en el interior y destruir el edificio municipal.

Cañaveral de León es uno de los municipios más pequeños de Huelva, con apenas 400 habitantes y está situado en el norte de la provincia, fronterizo con la vecina Extremadura. Apenas tiene vigilancia policial por lo que la situación ha causado mucho temor en el pueblo.

El Ayuntamiento habla de “delincuentes”, que han utilizado un material inflamable y lo han echado en la puerta y 2 ventanas del edificio, prendiéndole fuego. La puerta está seriamente dañada, al igual que el empedrado de la zona de acceso, que se ha quemado y manchado con el material inflamable. En una de las ventanas el fuego no prendió, aunque el cordel de la persiana está derretido. La otra ventana ha sufrido daños importantes: la persiana ha sido reducida a cenizas y el cristal exterior está completamente roto. Las llamas y el intenso calor han llegado a un balcón de la planta superior, derritiendo parte del decorado navideño que tenía. Los hechos, ocurridos en plena festividad de Reyes, han sido denunciados ante la Guardia Civil, que ha abierto una investigación y hay una honda preocupación entre las autoridades de la Benemérita y provinciales, por lo que puede conllevar y significar un ataque con inusitada violencia a un edificio municipal y a la soberanía popular.

Especialistas de la Guardia Civil se han desplazado a la localidad serrana para la inspección de los daños. Y la alcaldesa, Mercedes Gordo, ha presentado la correspondiente denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Cala, localidad vecina que sí cuenta con destacamento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En un mensaje a los vecinos, la alcaldesa, ha señalado: “qué pena que en mi pueblo haya personas que entiendan que ésta es la forma de resolver las posibles diferencias, sean del tipo que sean. Ensucian la imagen de la comunidad cañetera, pero por fortuna no la representan. Aviso: No me dejo amedrentar. Seguiré trabajando por el bien común de nuestro pueblo, en el marco de la legalidad vigente”.

Una vez que ha sido autorizado por la Guardia Civil, el personal de limpieza y mantenimiento está trabajando ya para dejar la zona lo mejor posible.

El Ayuntamiento ha explicado que “estamos ante unos hechos muy tristes, lamentables. No se trata de un simple acto de vandalismo, es evidente que va mucho más allá. Tuvieron que ir de manera intencionada, con material inflamable, para provocar el incendio. Se están traspasando unos límites intolerables. Condenamos enérgicamente este comportamiento y pedimos que, por favor, se colabore con la Guardia Civil para que los responsables de este ataque asuman las consecuencias legalmente establecidas”. Desde el Consistorio se apunta que estos hechos “no representan a la comunidad cañetera, aunque hayan sido cometidos por algunos de sus miembros. Agradecemos de todo corazón todas las muestras de cariño y apoyo que muchos vecinos nos venís trasladando. Somos un gran pueblo, de gente buena y solidaria”.