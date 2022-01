Los onubenses incrementarán en un 58% su gasto en las rebajas de enero

El consumo interno sigue tirando de la economía en España, como acredita el que el consumidor incremente su gasto en rebajas. Al menos así lo acredita un estudio sobre consumo organizado por el Instituto IO Investigación en colaboración con Securitas Direct que ha sondeado a más de 2.000 encuestados en España para llegar a estas conclusiones.

De este estudio se acredita que los onubenses gastarán en las rebajas de Enero una media de 345,68 euros, lo que representa casi 130 euros más que el pasado año, en el que la media se situó en los 218,33 euros.

Sin embargo, la encuesta revela que el 72% mirará con lupa los descuentos y promociones, reducirán la partida destinada a los momentos de ocio, mientras que casi la mitad (47,53%) aplazará los gastos para afrontar estas compras.

Estos datos demuestran que, a pesar de la incertidumbre que sigue generando la progresión de la pandemia en nuestra economía, este año los andaluces no escatimarán en gastos en estas rebajas. Los psicólogos explican que, en general, en el periodo de rebajas los ciudadanos nos autoengañamos percibiendo como un ahorro lo que no deja de ser un gasto que no siempre es necesario.

La ropa y el calzado, las compras estrella

La partida que vuelve a llevarse el mayor desembolso es la de ropa y calzado, que pasa de 77,78€ de media a 118,29€, lo que supone un 52% más. Le siguen los elementos de informática o electrónica (de 50,53€ a 94,23€, siendo la partida que más se incrementa con una subida del 86%); menaje y productos para el hogar (de 27,31€ a 47,27€; un +73%); y perfumería, cosméticos y droguería (de 29,68 euros a 44,22€).

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) nos dan su consejos para evitar problemas en las rebajas.