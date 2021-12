La alerta amarilla por lluvias abandona Huelva sin grandes destrozos

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desactivó la alerta amarilla en la que se encontraba la provincia de Huelva, amenazada por intensas lluvias que podrían ser torrenciales en distintos puntos de su geografía.

No obstante, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía concretó que a penas se ha registrado incidencias de consideración, gracias a que las precipitaciones no han venido acompañadas de fuertes rachas de viento y su intensidad no ha sido tan virulenta como la que tuvo lugar en septiembre con DANA, que causó graves destrozos en Ayamonte, Lepe, Cartaya o Isla Cristina con más de 400 incidencias en sólo 24 horas.

En concreto, desde el 112 sólo se han notificado incidencias puntuales de vecinos que sufrían inundaciones en sus garajes, así como calles donde las alcantarillas se veían taponadas o no eran capaces de absorber todo el caudal que arrastraban las lluvias. Así fue vías como la Avenida de la Constitución en Ayamonte, se inundaba, dificultado el paso de los vehículos e impidiendo el paseo a pie.

Algo parecido se produjo en estos días en la Autopista A-49 Huelva-Sevilla, donde la DGT reclamaba que se extremara la precaución después de que el asfalto se convirtiera en el caudal de un río en distintos puntos de su trazado.

La lluvia es bienvenida en la agricultura

El agua también está siendo bienvenida en los campos onubenses. El agricultor y presidente de la Cooperativa SAT Condado, Nicolás Macías, explicó que, en lo que va de semana, se ha registrado 90 litros que ha caído como agua de mayo para la agricultura, pues las lluvias nunca han llegado a ser torrenciales, por lo que la tierra ha aprovechado casi todo el maná recibido.