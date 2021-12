Loles López reclama a Espadas que “apoye” el decreto de simplificación

La secretaria general del Partido Popular de Andalucía, Loles López, ha pedido al “presunto candidato” del PSOE-A, Juan Espadas Cejas, que “se deje ya de líos internos, que arrime el hombro a Andalucía, que deje de ser la delegación de Pedro Sánchez, y que mire a los ojos a todos los sectores económicos y sea capaz de decirles que les va a tumbar” el decreto de simplificación presentado por el Gobierno andaluz, que supone “el futuro de esta tierra y el pan de los hijos de muchos andaluces”.

Para la secretaria general, “si se reedita la pinza de PSOE y Vox que se produjo con los presupuestos es porque uno está desnortado y otro no ve más allá de sacar las pancartas a la calle”, cuando lo que toca es “sacar Andalucía de la crisis”.

Ante ello, la dirigente popular ha advertido que “vamos a pelear hasta el último momento para que salga adelante este decreto” con el que el Gobierno de Juanma Moreno “suma un hito más” en esta legislatura, fruto de “haber hablado con todos los sectores productivos” con el objeto de “reactivar la economía de Andalucía”.

López, que ha destacado el “aplauso” recibido a este decreto, ha asegurado estos sectores “llevaban años reclamando que se pusiera fin a la yincana que tienen que pasar todas las personas que quieren invertir en nuestra tierra y, por tanto, crear empleo; y eso se ha hecho con este decreto de simplificación, que equivale a menos burocracia y más actividad económica, más riqueza y más empleo”.

Según ha expuesto en un acto público del PP en Huelva en el que ha participado, este decreto es “histórico” y convierte a Andalucía en “pionera” en esta materia, ilustrando con ejemplos los beneficios que

supone dicho decreto.

“Se modifica la vivienda protegida y ahora se podrán dar éstas a colectivos con urgente necesidad; se suprimen hasta diez trámites para iniciar una actividad comercial; se agiliza muchísimo los procesos fotovoltaicos y el uso del consumo propio y urbano de la energía renovable; las entidades privadas podrán colaborar en la reforestación de los incendios; y respecto a las evaluaciones de impacto medioambiental, ya no necesitarán esa declaración ambiental unificada, con lo que se reduce meses y meses y meses esa licencia que necesita la puesta en marcha de estas actividades”.

“Para la agricultura [se contempla] lo que para nosotros es un mecanismo de crisis y [que el sector] entiende como extensión de la norma”, es decir, “las interprofesionales podrán retirar los productos cuando haya caído de precios”, mientras que en materia de pesca “se reducen requisitos para autorizar actividades en viveros y puertos autonómicos”

López también ha apuntado a la “demora” por parte del Gobierno de España con los fondos europeos, advirtiendo que “muchos proyectos no saldrán adelante por falta de plazos de ejecución”. Por esa razón, el decreto de simplificación hará que “los proyectos asociaciones a los fondos Next Generation no necesiten licencia, ya que los hemos declarado de interés general siempre que cuente con visto bueno del municipio”. En cultura, “se facilitará el depósito de bienes en instituciones locales e históricos arqueológicas que antes tardaba meses y meses”, y en educación se homologará los cursos de formación para docentes “en menos tiempo”. Por último, ha puesto de ejemplo el turismo, indicando que “se simplifican requisitos para declaración de interés turístico de Andalucía y de municipios turísticos”.