Miguel Ángel Revilla quedó prendado en Rociana de la gamba y el jamón de Jabugo

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria sí que ha visitado Huelva degustando en esta tierra las afamadas gambas blancas y el jamón de Jabugo, delicatessen gastronómicas que no dudo en ensalzar en el programa El Hormiguero en Antena 3 Televisión.

Frente a Pablo Motos, el líder político mantuvo que “Huelva tiene dos cosas que no tiene ni Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que es tener el jamón de Jabugo y las gambas? y de cuyas palabras se hizo eco este diario.

Desde Rociana del Condado recordaron que el veterano político cántabro estuvo en esta tierra, en concreto en septiembre de 2013 con motivo de la presentación del libro “Nadie es más que nadie” que acogió la Sociedad Cultural Casino de Rociana y que concitó la presencia de más de un centenar de personas. Allí fue agasajado con lo mejor de la gastronomía onubense que en el exitoso programa nacional ensalzó frente a millones de espectadores.

Revilla: “Es machismo pensar que la Infanta no se enteraba de nada”

En aquellas fechas el presidente cántabro hizo un repaso de la actualidad política y no dudo en atizar a la Casa Real por el caso Noos. Miguel Ángel Revilla dio la cara por el entonces Rey Juan Carlos que está siendo “mal asesorado” por los suyos y le reconoce un papel esencial a la hora de frenar el golpe de Estado que se urdía el 23 de Febrero en nuestra incipiente democracia. No obstante, esa complacencia no la tuvo con Iñaqui Urdangarín, del que dijo que tendrá problemas si se confirma “sólo una parte de lo que lo acusa la fiscalía”. A reglón seguido se mostró sorprendido de que la Infante Cristina no esté imputada en la causa. “Es una actitud machista pensar que la mujer no se enteraba de nada”, sentenció apuntando sobre el trato de favor “por ser hija de quien es”.