El Plan Romero, preparado para el Traslado de la Virgen del Rocío si ‘ómicron’ lo permite

La intención de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento así como del pueblo de Almonte es realizar el Traslado de la Blanca Paloma hasta su Santuario la próxima primavera.

Ha sido la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, la que ha dado a conocer la primera reunión preparatoria de lo que se convertirá (o no) en el ansiado traslado de la Virgen del Rocío desde Almonte hasta la aldea.

En una reunión con representantes de la Hermandad Matriz, Verano avanzó que “el dispositivo del Plan Romero está preparado para su activación siempre que las condiciones sanitarias permitan la celebración de grandes eventos”. En la reunión también ha participado el Servicio de Protección Civil y Emergencias 112 Andalucía de la DG de Huelva.

Desde la Junta se trabaja con la esperanza “de que el próximo año la Virgen del Rocío pueda regresar a su ermita en El Rocío”.

Esta es la conclusión más importante de lo que se ha convertido en el primer encuentro en el que se anuncian los eventos rocieros del año próximo, que, además de la Romería, conducen al ansiado Traslado de la Blanca Paloma desde Almonte hasta su Santuario en la Aldea del Rocío.

Es la primera vez que se habla a nivel oficial del Traslado desde que la Hermandad Matriz celebrara una multitudinaria reunión popular para decidir la fecha de la peregrinación. Pero la reunión se produjo antes de los anuncios tan graves que se hacen sobre la incidencia de la variante del Covid ómicron, que pone en jaque deseos y previsiones a futuro.

La Virgen del Rocío lleva en Almonte desde que en agosto de 2019 fuera trasladada desde su ermita a la parroquia almonteña, tradición que se celebra cada siete años y cuyo traslado ha quedado suspendido de nuevo en este 2021. Serán ya casi tres años (2 años y 9 meses) los que se cuentan de ausencia de la Blanca Paloma de sus marismas rocieras hasta el mayo anunciado.

Cabe recordar que los almonteños dieron su opinión el pasado 15 de octubre y por clamor popular sentenciaron que la Virgen del Rocío regresará a su Santuario marismeño en mayo para seguir fieles a la tradición. El anuncio llegó tras una serie de filtraciones que hablaban de organizar un Traslado extraordinario este otoño, lo que levantó una gran polémica.

Pero en un pueblo como Almonte donde las tradiciones son Ley los rocieros acordaron que su venerada imagen regresase a su templo en la aldea de El Rocío “con todos los honores” y con la liturgia que siempre han precedido a los traslados.

La Matriz valoró incluso la posibilidad de realizar un referéndum “a todo el pueblo de Almonte” para que se pronunciase sobre la fecha más idónea del traslado. A esta cita con las urnas estarían llamados no sólo los más de 11.000 miembros de la Hermandad si no todos aquellos ciudadanos censaros en el municipio. Sin embargo, no hubo tal posibilidad. El clamor popular para que la Virgen regresara en mayo fue tal que Padilla aceptó la decisión y el cabildo fue notario del deseo popular.

Tal como adelantó este diario, la Hermandad y su junta directiva han estado sometidas a una fuerte presión entre las autoridades que piden cautela y mesura en las decisiones para seguir poniendo coto a la pandemia, y los miles de rocieros que prefieren volver a la normalidad y que El Rocío vuelva a contar con su añorada imagen. No en vano y aunque no existen cifras oficiales al respecto, a nadie escapa que la actividad económica y el número de visitantes cae a plomo en la aldea cuando la imagen mariana está fuera de su Santuario.

A pesar de las reuniones y los deseos todo vuelve a estar pendiente de un hilo a consecuencia de la aparición de la variante ómicron del coronavirus, que ha llevado incluso al Ministerio de Sanidad a recomendar la limitación de participantes en los eventos de estas navidades. Una recomendación que, de alargarse en el tiempo, sería incompatible con el Traslado o la celebración misma de la Romería almonteña que reúne a cientos de miles de personas.

No se admitirán más hermandades filiales en 2021

De momento y atendiendo a las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, reunida en Cabildo Extraordinario de Oficiales ha determinado que en el presente año no se admita ninguna nueva hermandad filial.

Según ha informado la Hermandad Matriz, en 2019 la admisión de hermandades se hizo coincidir con la víspera de la Inmaculada Concepción de la Virgen, festividad de tanta significación para la devoción rociera, siendo la de Ntra. Sra. del Rocío de Linares la nueva hermandad que se incorporaba, y que no ha tenido aún la oportunidad de realizar su presentación oficial en Pentecostés. Ante esta circunstancia sobrevenida la Hermandad almonteña ha enviado un mensaje de apoyo a todas las hermandades rocieras que están en este proceso y las “animamos a seguir trabajando por la devoción rociera en sus pueblos y ciudades, encomendando su labor a la Santísima Virgen”. Actividades rocieras en la Inmaculada Concepción

Por otro lado, la Virgen del Rocío viste estos días el traje conocido como “de la garrapata”. El nombre le viene dado en alusión al bordado que aparece en la saya. Las hermanas camaristas han vestido al Pastorcito con su traje celeste, a escasos días de celebrarse la festividad de la Inmaculada Concepción de María.

El traje de la Virgen es diseño de Joaquín Castilla Romero, realizado en tejido blanco, de raso, con bordados vegetales y tallos en hilo de oro fino. Fue donado en 1939 por la familia Cepeda. Sobre el traje del Pastorcito, fue realizado por los hermanos Benítez, en 1986, y pasado a una nueva seda celeste, por José Manuel Vega Morales, en 2011. El rostrillo, es una réplica en plata del de Muñoz y Pabón de 1919, y que con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen, le regaló la Hermandad de La Redención, de Sevilla. Vuelve a lucir, también en plata, las ráfagas de punta de martillo y el cetro de las azucenas, confeccionado y donado por Orfebrería Sanlúcar. Las flores, son rosas en tonos celestes y rosas, que ya luciera en 2016 y que fueron donadas por una familia cordobesa.

Como estrenos, el Pastorcito lleva su ajuar de ropa interior que regaló recientemente la Casa de Andalucía de Tarragona; confeccionado por Vega Morales. Y la Virgen, lleva prendida en la saya la medalla al mérito concedida a la Policía Local por el Ayuntamiento de Almonte, durante los meses más duros de la pandemia, y que lucirá con motivo del día de la Patrona de la Policía Local, el próximo día 8 de diciembre.