La Corporación Infantil lucha contra el acoso escolar

El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido este viernes el acto de toma de posesión de la nueva alcaldesa infantil de Huelva, Victoria Solino, alumna de quinto de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Prácticas’, que ha recogido el testigo de Inahia Blanc, alumna de Primero de la ESO del CEIP ‘Al Andalus’ que, de forma excepcional debido a la pandemia, ha representado a los niños y niñas de la ciudad durante los últimos dos años.

Este acto tan especial para los niños y niñas de la capital onubense ha contado con la presencia del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que, acompañado por la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido, ha presidido el nombramiento de la alcaldesa infantil que estará al frente de la capital durante los próximos doce meses.

En primer lugar, el regidor ha querido dar las gracias a la alcaldesa saliente, Inahia Blanc, “por ser una grandísima y fantástica alcaldesa, una niña con mucho entusiasmo, muy comprometida y con muchas ganas de hacer cosas, por lo que es y será siempre un ejemplo para todos y todas”.

Asimismo, el alcalde también ha señalado que es “un honor saludar y felicitar a la nueva alcaldesa y a cada uno de los componentes de la Corporación Infantil, ya que vais a tener a tener una labor muy importante, ayudándonos a detectar los problemas de la ciudad y aportándonos también vuestras propuestas e ideas para mejorarla”.

Al respecto, Gabriel Cruz ha destacado que “se trata además del año en el que vamos a contar con mayor participación infantil, gracias a los 23 colegios de los distintos barrios de Huelva que han querido sumarse a esta iniciativa y a la asistencia de 47 niños y niñas, entre concejales y consejeros y consejeras”.

Tras su toma de posesión, la nueva alcaldesa, Victoria Solino, ha mostrado su “agradecimiento al Ayuntamiento por su apoyo y a la alcaldesa y a los concejales salientes por el gran trabajo realizado”, indicado que espera “que la nueva Corporación pueda estar también a la altura para mejorar la ciudad y la calidad de vida de todos sus ciudadanos”.

De esta forma, para el equipo de Gobierno, que en este Pleno Infantil ha estado respaldado por todos los grupos políticos con representación municipal, la prioridad es promover una participación real y efectiva de los menores en la vida de la ciudad, atendiendo sus demandas e impulsando actividades que puedan ser didácticas, fomenten la educación en valores y, a su vez, puedan resultarles interesantes y entretenidas.

Así, para el Consistorio, el objetivo de esta iniciativa es involucrar y hacer partícipes a los niños de la vida de la ciudad, incluyendo en la toma de decisiones todas aquellas aportaciones que contribuyan a seguir avanzando en la construcción de una ciudad más solidaria, accesible y respetuosa con el medio ambiente.

Por su parte, sobre su experiencia como alcaldesa infantil, Inahia Blanc, ha querido destacar en esta cita que “ha sido muy bonita y me he sentido muy bien, ya que hemos hecho muchas cosas y también me llevo muchos amigos nuevos”. Asimismo, ha querido poner valor una de las últimas actividades realizadas como alcaldesa, que ha estado centrada en tratar con los niños y niñas un tema tan importante y de actualidad como es el bullying, lo que ha resultado muy “conmovedor”, asegura Inahia.

Cabe indicar que, tras este acto, el Ayuntamiento ha establecido un calendario de actuaciones para continuar trabajando con los niños y niñas a lo largo de los próximos meses. Todo ello, de cara a fomentar la participación y convivencia de los menores, así como para hacer valer derechos fundamentales de la infancia como son el derecho a tener una familia, el derecho a la educación, el derecho a la protección y el auxilio, el derecho a ser feliz y jugar y el derecho a tener calidad de vida.

Finalmente, hay que señalar que este 2021-2022 los miembros de la Corporación Infantil son alumnos y alumnas de quinto de Primaria de los centros escolares Colegio Virgen del Rocío, CEIP Marismas del Odiel, CDP ‘La Hispanidad’, Colegio Diocesano ‘Sagrado Corazón de Jesús’, CEIP Onuba, CEIP Príncipe de España, Colegio Colón Hermanos Maristas, San Vicente de Paul, Colegio Montessori Huelva, Ciudad de Los Niños, SAFA Funcadia Huelva, Santa Teresa de Jesús, Virgen de Belén, Colegio Molière, Colegio Salesiano Cristo Sacerdote, Colegio María Inmaculada, CEIP Arias Montano, CEIP Reyes Católicos, CEIP Manuel Siurot, CEIP Prácticas Huelva, CEIP José Oliva, CEIP Cardenal Spínola y CEIP Doce de Octubre.