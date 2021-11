Cristóbal Soria: “El Recre siempre estará en mi corazón y puede contar conmigo para lo que necesite”

Para presentar a nuestro invitado de hoy, he de decir en primer lugar, que sin lugar a dudas gana en las distancias cortas, pues el contertulio habitual del programa televisivo El Chiringuito, Cristóbal Luis Soria Ruiz, al que conozco desde hace casi un cuarto de siglo es de esas personas cordiales y entrañables que te puedes encontrar en la vida, aparte de solidario, con alto sentido de la amistad, simpático, disfrutón, con chispa, muy trabajador, emprendedor y de ideas claras, vamos, de los que se ven venir. En definitiva, eso que por aquí llamamos güena gente.

A Cristóbal me lo presentó Joaquín Caparrós, que fue quien lo recomendó para que fichara como delegado de campo con el Recreativo de Huelva y el que se lo llevó posteriormente al Sevilla.

Cristóbal, nació en Sevilla, 3 de julio de 1969, y antes de ser uno de los colaboradores de televisión en el programa de la tertulia futbolística de El Chiringuito de Jugones de Mega, que dirige Josep Pedrerol, comenzó su idilio con el fútbol durante catorce años ejerciendo como árbitro en la Segunda División B. Tras colgar el silbato fue cuando se convirtió en delegado en el Real Club Recreativo de Huelva por una temporada, para seguir durante 11 años desempeñando dicho cargo en el club de sus amores, el Sevilla F. C.

En 2011 fichó por Futboleros, el programa de tertulia deportiva de Marca TV, en el que permaneció hasta 2013. Después entre 2013 y 2014 formó parte de los programas Tiki-Taka en Cuatro o en Energy y La goleada de 13TV. Tras su paso por estos espacios, fichó por el programa de Josep Pedrerol, El Chiringuito de Jugones, donde posiblemente sea el contertulio más mediático y polémico.

También hemos de reseñar que en Huelva, montó un establecimiento de moda junto al matador de toros Francisco Rivera Ordóñez.

Dicho todo esto, vamos a pasar a lo que ha sido un ratito de charla de lo más amena con nuestro protagonista de hoy, para que los lectores de diariodehuelva.es conozcan sus puntos de vista sobre varios aspectos de actualidad y recordar algunos elementos de su pasado.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Permíteme, José Luis, que te conteste en pasado. Gracias a Dios y por suerte estamos en la orilla. Hemos terminado estos malos tiempos que por desgracia hemos vivido este año y medio y que ahora por fin ya es historia. Lo he vivido con resignación, con miedo, con pánico, vamos, como la mayoría del mundo lo ha pasado.

P. – ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia y, especialmente, el mundo del fútbol?

R. – El mundo del fútbol y la sociedad en general, creo que nos hemos adaptado todos a vivir con la época post pandemia. No hemos tenido más remedio que hacerlo de una manera u otra.

P. – ¿Has pasado miedo?

R. – No he pasado miedo, he pasado pánico. A mí me ha cogido la pandemia con mi mujer en estado, con un bebé en casa y teniendo que viajar todas las semanas a Madrid dos veces, donde las medidas Covid de distancia en el AVE eran cero.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Ligados a la televisión, a los medios de comunicación y por supuesto seguir siempre en El Chiringuito bajo el paraguas de mi tío Pedrerol, que por cierto, lo que más me ha sorprendido de Josep, una figura mediática y profesional como pocas, es la capacidad de trabajo que tiene, es algo impresionante, dedica a su tarea 25 horas al día. Es increíble.

P. – ¿Qué significa Pedrerol para ti?

R. – El tío Josep televisivamente, para mí evidentemente, aparte de ser un icono y un referente, es un profesional como la copa de un pino, es un “bicharraco” en la comunicación y desde luego trabajar cerca suya es un auténtico lujo, te lo hace todo mucho más fácil. Y bueno, espero seguir ligado a él en lo personal y en lo profesional, y recorrer un largo trayecto, hasta que él lo decida, pero en principio encantadisimo, feliz y contento con el trabajo que desarrollo en El Chiringuito y cerca de Pedrerol.

Siempre es un lujazo trabajar en el programa líder con un director de la categoría de mi “tío”.

P. – ¿ Qué recuerdos guardas de tu vida en torno al mundo del fútbol?

R. – No es que tenga recuerdos, sigo ligado al mundo del fútbol aunque de otra manera. Esa es mi percepción. El fútbol me ha dado tantas y tantas cosas positivas y buenas, que las saboreo a diario. Como sevillista, me considero un enfermo del Sevilla FC. Haber podido vivir 6 títulos y haberlos tocado es lo más grande, insisto, enfermo del club de mi vida. Ni en tres vidas que viviese podría estar tan agradecido.

P. – ¿Qué recuerdos tienes de tu etapa como delegado de campo del Recreativo?

R. – El Recre siempre estará en mi corazón. Con el Decano tuve mis primeras experiencias como delegado de un equipo de fútbol.

Yo había conocido el fútbol desde la camiseta arbitral, del silbato, de mi vista como árbitro, y mi llegada al Recre me hizo saborear de alguna manera, el sabor de las victorias y las derrotas, cosa que no lo conocía. Guardo un recuerdo bonito, maravilloso de esas sensaciones y experiencias y sobre todo los muchos amigos que dejé y que sigo conservando, tanto en la capital como en la provincia.

P.- ¿Qué destacaría de Huelva?

R. – Soy un enamorado de Huelva, de sus costumbres, de sus aficiones, de sus gentes… Aparte soy consumidor habitual de todo lo que genera y rodea a la provincia.

P. – ¿Cómo fue introducirte como contertulio en los medios de comunicación?

R. – Pues mira, un día después de mi salida del Sevilla, me llamó un compañero ligado a los medios de comunicación, Paco Cepeda, hoy en Canal Sur, y me ofrece participar en un programa de televisión los lunes por la noche en Sevilla y, la verdad es que me gustó la idea, le di un par de vueltas, acepté y casualmente unas semanas después tuve el ofrecimiento para participar en un programa televisivo a nivel nacional y, cuando me puse delante de una cámara, aquello me gustó, me llamó la atención, me agradó… Se vió que no lo debía hacer muy mal del todo pues ya han pasado 10 años de aquello y ahí andamos todavía dando guerra.

P. – ¿Te esperabas el éxito que estás teniendo?

R. – Soy una persona especialmente persistente, que me planteo las cosas y las situaciones seriamente. No soy de los que entro para probar, cuando lo hago tengo un objetivo, que no es otro que ser el mejor. En mi etapa de delegado, a mi manera, ahí quedó mi sello y, ahora como contertulio me plantee llegar de la mejor manera posible, no para probar sino para dar un puñetazo en la mesa, y a las pruebas me remito.

P. – ¿Te gustaría volver al Sevilla?

R. – Me encantaría. Ojalá. Me gustaría se queda corto, me daría “patás” en el culo aunque fuera de recogepelotas

P. – ¿Qué jugadores te han impresionado más?

R. – Si te refieres a jugadores con los que he trabajado pues evidentemente tengo que hablar de Dani Alves y desde luego no puedo olvidar a Jesús Navas, Sergio Ramos, José Antonio Reyes, estos tres futbolistas de la cantera sevillista han sido referentes que han pasado por la carretera de Utrera, de la ciudad deportiva del Sevilla. Alves que llegó siendo un desconocido, un chaval ya díade hoy ha pasado a ser el mejor lateral derecho de la historia, y el jugador que más títulos ha levantado en su carrera deportiva a nivel fútbol y que hoy vuelve a ser un puntal en el FC Barcelona.

P. – ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol de tu época como árbitro y el actual?

R. – La diferencia en el mundo actual del arbitraje lo marca la llegada del VAR. Creo que el VAR que tenemos ahora no se parecerá en nada al que tendremos dentro 7 u 8 años. En la actualidad tiene muchas lagunas, muchas carencias y, lo modificarán, espero que para bien.

Mi aportación es darle la oportunidad a cada equipo en cada uno de los 45 minutos el poder pedir una revisión de VAR, me da igual que sea para una jugada de área que para un saque de banda, que para un corner. Hay muchos saques de esquina que no se revisan y que acaban en gol para el equipo atacante y las imágenes demuestran que no ha sido corner, que se ha señalado erróneamente, por lo que lo estaría mal esa posibilidad.

P. – ¿Ves al Sevilla campeón de liga?

R. – No veo nada en el mundo ahora mismo algo que me guste más. Creo que esta temporada puede tener más posibilidades que nunca y, fíjate lo que te digo, si el Sevilla tuviera a día de hoy un delantero centro del nivel que tenía Luis Fabiano o Kanouté, sería máximo candidato para el actual título de liga.

P. – Al Recre, ¿lo ves ascendiendo?

R. – Naturalmente. Al Recre lo sigo y la campaña que está haciendo sin haber perdido aún ningún partido y dejando ya un hueco importante con el segundo clasificado, deja a las claras que esta va a ser una campaña de éxitos deportivos, y desde luego, me gustaría que el Decano estuviese pronto en el fútbol profesional, que por historia y por afición se merece.

P. – ¿Qué significa para ti el Recre, que incluso no dudaste en acudir a la gran manifestación de hace 6 años?

R. – Bien sabes José Luis, que el Recre, forma una etapa importante de mi vida y como te dije antes, el cariño que le tengo al Decano está fuera de toda duda. El Recre forma parte de mi vida, al que le debo mucho, y desde luego para cualquier cosa que me necesite, allí estará Cristóbal Soria, como no podía ser de otra forma.

P.- Por cierto, en tu niñez ¿qué soñabas ser de mayor?

R. – De chico lo que quería ser, es costalero de la Semana Santa de Sevilla. De manera que imagínate

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en esta vida?

R. – A nivel personal nunca han sido, figuras, ídolos mediáticos ni nada por el estilo. Mis referentes son personas de mi entorno personas cercanas, es decir, amigos

Cristóbal, como bien sabes, me lo paso en grande cada vez que tenemos la oportunidad de echar un ratito de charla como hoy. Me alegro de todo lo bueno que te ocurra y te deseo sigas teniendo todo el éxito del mundo en El Chiringuito, donde eres uno de los puntales del equipo que magníficamente dirige y presenta Josep Pedrerol.