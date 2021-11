Por Huelva exige el inicio de las obras del Hospital Materno Infantil

El Presidente del partido provincial, Por Huelva, Joaquín de la Torre, exige al Gobierno de la Junta de Andalucía, que cumpla de una vez por todas con Huelva, y construya el Hospital Materno Infantil que lleva prometiendo desde que llegaron al poder en 2018, y siguen sin incluir ni una partida específica para ello en los presupuestos. La autoenmienda que han anunciado el Partido Popular a su propio gobierno, de un presupuesto que no se va a aprobar, ya no cuela con los onubenses”.

Según De la Torre, “el Hospital Materno Infantil, llegó a ser una necesidad en 2015, con motivo de la reestructuración de los hospitales de Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena y la correspondiente unificación de las áreas materno infantil de ambos hospitales, ejecutada por el Gobierno Autonómico anterior. El pasado mes de marzo, se aprobaba en el pleno municipal de la capital, el último trámite administrativo y urbanístico, previo a la licitación de las obras por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y 8 meses más tarde seguimos sin saber nada al respecto. La mayoría de los onubenses desconfiamos ya de las verdaderas intenciones de este gobierno, pues los cruces de declaraciones y visitas varias del Consejero de Salud y del propio Presidente de la Junta, solo han servido para rellenar titulares y fotos de portada, sin que llegue a cumplirse ni una sola de las promesas que han hecho en materia sanitaria en toda la provincia de Huelva, como el CHARE de Lepe, Centro de Salud de Marismas del Odiel”.

Para el presidente del partido provincialista que se presenta para las próximas elecciones a la Junta de Andalucía por Huelva, la situación es insostenible pues, “Somos la única provincia de Andaluza sin Materno Infantil, y tristemente lideramos el ranking con el gasto sanitario más bajo de toda España. La atención primaria y de urgencias actual no cubre ni el 60% de la provincia, todos ellos son servicios básicos que penalizan a los ciudadanos y nos lastran como provincia. Desde por Huelva, hemos venido observando como en los asuntos sanitarios, se vienen cometiendo una serie de errores desde hace años, y todos ellos enfocados a una disminución de los costes e incluso privatizaciones del servicio, como hemos comprobado recientemente en los conciertos con el Grupo Pascual en Lepe y con Quirón en la capital. Estas acciones no hacen más que poner seriamente en peligro el servicio sanitario público en la provincia, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, y según parece es una de las líneas de actuación de este gobierno”, y a este respecto, desde por Huelva advierten, “esperamos que no salgan ahora con alguna promesa de materno infantil en otro espacio distinto al actual, como ya se ha escuchado en algunos foros, que se pudiera pretender unificar el mismo en el hospital Blanca Paloma, del mismo grupo Pascual antes referido. Hay un suelo aprobado y preparado para comenzar el hospital Materno Infantil, que tiene que estar ubicado en la zona hospitalaria ya consolidada, y en el acuerdo de desfusión con los sindicatos, se decidió que este servicio quedaría en el Hospital Juan Ramón Jiménez. No se entendería este cambio de sitio una vez aprobados todos los trámites urbanísticos en la parcela inicial, excepto que se quiera privatizar la gestión sanitaria, algo a lo que nos oponemos rotundamente. Los experimentos en otro sitio, pero no en Huelva”

Finaliza el presidente de Por Huelva haciendo un llamamiento a la sociedad onubense “para que no se dejen engañar más por titulares y empecemos a exigir los cumplimientos de lo prometido. Desde Por Huelva siempre vamos a exigir una sanidad pública y de primera, no nos merecemos menos que el resto de territorios y ya estamos cansados de que a Huelva nunca le toque”