El Sporting de Huelva no levanta cabeza (0-3)

Paso atrás del Sporting de Huelva. El equipo de Antonio Toledo sigue sin encontrar la victoria en este arranque de temporada. Y ya van nueve jornadas. El once onubense ha sucumbido hoy ante el Granadilla (0-3), rival que antes de visitar La Orden no conocía el triunfo fuera de Tenerife. Lo peor no es el resultado y sí la mala imagen del equipo, especialmente en la continuación.

Arrancó con fuerza el combinado blanquiazul, que pudo adelantarse en el marcador con un disparo de Fatou Kanteh que dio en el larguero. La puntería, sin embargo, era canaria y al filo de la media hora la visitante María José perforaba la portería local con un gran disparo desde la derecha. Con ese marcador se cerró un primer tiempo intenso e igualado.

Desastre para el Sporting de Huelva

La segunda parte, en cambio, fue un monólogo del Granadilla y un desastre para el Sporting de Huelva. La escuadra foránea tuvo ocasiones de sobra para golear a Emily Dolan, sustituta de la lesionada Chelsea. Los goles, sin embargo, no llegaron hasta el último cuarto de hora, obra de la ex-blanquiazul Martín-Prieto y de Beats.

-FICHA TÉCNICA

SPORTING DE HUELVA: Emily Dolan; Paula, Cinta Rodríguez, Patri Ojeda, Kristina Fisher; Sandra Castelló (Anita Marcos, min.71), Vanesa Santana Freja (Chini, min.46), Fatou Kanteh (Judith Luzuriaga, min.80); Mayra Ramírez y Hannah Keane (Cristina Gey, min.65).

GRANADILLA: Aline Reis; Aleksandra, Pisco, Patri Gavira, Cubedo, Sara, Natalia Ramos, Claire Falknor (Sandra Hernández, min.62), Paola (Ange Koko, min.62), María José (Beats, min.83) y Cristina Martín-Prieto (Roosa Ariyo, min.87).

GOLES: 0-1 (min.27) María José; 0-2 (min.75) Cristina Martín-Prieto; y 0-3 (min.86) Beats.

ÁRBITRO: Cebollada López, del Comité de Aragón. Amonestó a la local Fatou Kanteh.

CAMPO: Campos Federativos de La Orden.