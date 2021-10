Una veintena de planes para disfrutar del puente de Todos los Santos en Huelva

Gracias a la mejora de la situación de la pandemia, la vuelta de eventos, ferias, actividades, y cualquier reunión de índole social y recreativa, solo hace crecer exponencialmente. Con la responsabilidad individual de cada uno y las medidas sanitarias vigentes, vemos expectantes con ilusión y cautela el regreso del mundo del ocio y la cultura como algo muy parecido de lo que conocíamos antes de que se desatase la crisis del covid-19.

Este puente de Todos los Santos, es una muestra de ello. Os traemos una guía con muchos de los eventos culturales que acontecerán durante estos días festivos. Planes enmarcados en la más que conocida tradición anglosajona que cada año está más integrada en nuestra tierra, Halloween, ideas para disfrutar de planes alternativos culturales de todo tipo y un recordatorio de lo que siempre ha sido y es la tradición de “Tosantos” en Huelva.

HALLOWEEN

Con una gran variedad de fiestas de esta temática para niños, jóvenes y mayores, os proponemos también algunos de los más “terroríficos” que se podrán realizar estos días en la provincia

– Viernes 29, sábado 30, domingo 31 y lunes 1 a las 19:00 – Huelva encantada y misteriosa – Paseo teatralizado para conocer los lugares de terror, por Platalea

– Viernes 29 (de 17:00 a 22:00) – Holea visita de una “familia cinematográfica muy especial” que recorrerá el centro, con parada en Artesiete incluida para ver en pantalla grande su película ‘La familia Addams 2. La Gran Escapada’. Sábado 30 taller de galletas y lunes 1, actuación del mago Naife “La extraña fiesta de Halloween”.

– Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 por la tarde – Talleres para niños y pasaje del terror en Nuevo Portil

– Sábado 30 – Fiesta de Halloween en Mansión del Museo Casa Dirección de Valverde del Camino (castillos hinchables), pintacaras, teatro, pitonisa y su decorado temático.

– Domingo 31 (de 19:00 a 0:00) – Casa del Terror en Aljaraque (A partir de 7 años. Escape Room, pasaje terrorífico, pruebas y juegos)

– Domingo 31 (de 23:00 a 4:00) – Gymkana zombie en Gibraleón

TEATRO

También hay lugar estos días para los amantes de las artes escénicas

– Viernes 29 a las 20:00 – en el Teatro Municipal Salvador Tavóra de Almonte “Gag Movie”

– Viernes 29 a las 21:00 en el Gran Teatro de Huelva – #PuertasAbiertas con Cayetana Guillén Cuervo

– Viernes 29 en el Teatro de Otoño de Cartaya – “Sé infiel y no mires con quién” con Josema Yuste y Teté Delgado

– Sábado 30 a las 20:30 – The Opera Locos (Yllana) en Teatro Felipe Godínez de Moguer. Teatro cómico/musical

– Sábado 30 a las 20:00 – Teatro infantil ‘Uniko’ en el Teatro Sierra de Aracena

CONCIERTOS

La música no puede faltar en unos días de celebración y desconexión de la rutina

– Viernes 29 a las 20:30 en Trigueros – Javi Ruibal y Javi Prieto

– Domingo 31 y lunes 1 en La Nava y en Galaroza respectivamente, a las 20:30 – “Paisajes en letra y música” de los argentinos Roberto Mercado y Miguel García Urbani

DANZA

Más artes escénicas que nos ofrece la capital

– Sábado 30 a las 21:00 en la Casa Colón de Huelva – ‘Anhelo’ de Marcat Dance

LITERATURA

También hay lugar para el bello arte de la lectura acompañada de más música

– Viernes 29 a las 19:00 en Casa de la Cultura Odón Betanzos, en Rociana. Homenaje a Frida Kahlo. Presentación de la obra literaria del periodista Carlos López “21 formas de decir Te quiero” y actuación de Nicolás Capelo y Andrés Parra con “tangos y boleros”

TODOS LOS SANTOS

Nuestras tradiciones más ancestrales nos recuerdan que aquí, desde hace mucho tiempo atrás, nuestras familias se reunían para ir a visitar a nuestros seres queridos a los cementerios. A día de hoy, es algo que muchos onubenses siguen perpetuando en sus costumbres. La visita al cementerio, el cambio de flores o la limpieza de las propias tumbas es un acto que para muchos sigue significando un momento de recuerdo y respeto hacia aquellos familiares que no están presentes en físico, pero siempre lo están en el corazón y en la mente.

No obstante, para muchos es una tradición que de manera natural no se ha ido “heredando” hacia nuevas generaciones. Por las razones que sea, no es para todos una costumbre que les infunda perpetuidad en su realización y, en muchas ocasiones, nada agradable o entendiblemente inoportuna.

Pero una tradición que a nadie disgusta y que con gusto perpetuamos “hasta el infinito y más allá”, es la gastronómica. Muchos de estos dulces son saboreados todo el año, pero especialmente en esta época, una bonita y deliciosa costumbre es reunirse para degustarlos. Muchos incluso para también elaborarlos.

Como previsiblemente se espera un tiempo meteorológico complicado para estos días, hacernos con algunos de ellos y disfrutarlos en casa o de visita, es más que una buena idea.

Buñuelos de viento

Dulce típico de estas fechas con forma de bola, es una masa frita que se puede rellenar con crema, chocolate, nata. Dice la leyenda que cuando te comes uno, un alma del Purgatorio se salva.

Dónde comerlos: Alosno, Alájar, Aracena…

Huesos de santo

El dulce más representativo de esta festividad que le da su nombre. Se trata de un dulce de yema cubierto de masa de mazapán en almíbar.

Dónde comerlos: Huelva, Moguer, Rociana, Aracena…

Dulce de membrillo

Es costumbre el día de todos los santos que las familias se reúnan en sus casas y degusten este producto. Era el dulce preferido de nuestro Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez.

Dónde comerlos: Moguer, Valverde, Palos, Trigueros, Aracena, Huelva…