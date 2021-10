Bernardo Romero presentó su última novela, El asunto don Simón

Enmarcada en los viernes peñeros se celebró el pasado viernes una velada literaria en la Peña Flamenca de Huelva con Bernardo Romero y su última novela como protagonistas. El escritor onubense estuvo arropado por trescientos seguidores, o amigos como él mismo reconocía, y un amplio elenco de artistas que sobre el escenario le demostraron amistad y buen filin (feeling en inglés). De lo más variado, además, pero con un nexo que el autor de El asunto don Simón identificó además con uno de los principales personajes de la novela, el astuto aunque incomprendido Palacios. Con el personaje y con el barroco que acompaña las páginas de esta excitante aventura de doña Alicia Goles y Palacios, luces y sombras que se entremezclan con maestría en una narración fresca y directa, que el lector enseguida identifica con el estilo bernardiano de la novela. E igualmente barroca fue la presentación, conducida por la periodista y profesora de Literatura Laura Brito, a la que acompañaron dos periodistas que desarrollaron parte de su carrera profesional en Huelva, ciudad a la que siguen ligados por lazos de amistad, entre otros con Bernardo Romero, Javier Chaparro y Raquel Montenegro, conductores durante unos años del diario Huelva Información.

En el apartado artístico, le tocó abrir las dos horas largas que duró la velada literaria y flamenca, al reconocido músico y compositor César López Perea, líder de Ochovientos, que interpretó con especial delicadeza y maestría un tema de The Beatles tan conocido como Yesterday. Tras la presentación de la novela se dio paso a la actuación estelar de la noche, protagonizada por la Moni de Huelva, un artista sin igual y un ciudadano ejemplar, como es bien sabido de toda la población onubense. Tras un descanso que no pudo disfrutar el autor, que no paró de firmar ejemplares de la novela, se gustó por alegrías el filósofo Alejandro Martín Navarro, que acaba de traducir del alemán y anotar el cuarto de los volúmenes con los que la editorial Tecnos ha reunido las obras completas de Friedrich Nietzsche, que cuenta con una importante trayectoria en el mundo del pensamiento español y numerosos premios de poesía nacionales e internacionales. Luego, junto a César L. Perea, Alejandro Martín Navarro acompañaría con la guitarra a los reconocidos artistas de la tierra, cantaores de lo más granado del universo flamenco, Eduardo Hernández Garrocho, Juan Eduardo González y otros dos artistas que no se quisieron perder la excelente noche peñista, los cantaores Ángel Romero y Andrés el Lepe. Cerraría una noche para el recuerdo el profesor de cante jondo y presidente de la Peña Flamenca de Huelva Mario Garrido, con un cante que interpretó como los grandes, el Carcelero de Manolo Caracol.

Sin intervenir en la velada ni estar sobre el escenario, también sobrevolaron la excelente noche de arte, el editor Rafa Pérez, líder de Rafa y los Përez, ahora cantante en solitario bajo el nombre de Rabino, los pintores Pilar Barroso, Víctor Pulido, Pepe Jiménez y Faustino Rodríguez, la bodeguera Begoña Sauci, impulsora de las Bellas Artes en esta provincia tan rica en figuras de todas las ramas de la cultura, más escritores como Juan Cobos Wilkins, del que el autor dijo que fue partero de doña Alicia Goles, coprotagonista junto a Palacios de El asunto don Simón.

A los términos de la gala el presidente de la Peña Mario Garrido aseguraba a los medios la intención de la Peña Flamenca de continuar siendo escenario para todo tipo de manifestaciones artísticas, con especial interés por dar a conocer la riqueza literaria de esta tierra.