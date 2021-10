Ponce: “Ciudadanos responde con rapidez a las necesidades de los afectados por la DANA”

“Frente al ninguneo a Huelva del Gobierno central, que se ha demostrado una vez más en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado” (PGE), la coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y diputada provincial, María Ponce, ha destacado la “ayuda extraordinaria” de 1,5 millones de euros que la Consejería naranja de Administración Local, liderada por el vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha aprobado para los 24 municipios andaluces afectados por temporales y, en particular, la destinada a Lepe, Cartaya, Isla Cristina y Ayamonte, los cuatro municipios onubenses que sufrieron las inundaciones causadas por la DANA del 23 de septiembre.

“Es muy importante la ayuda de las administraciones ante las catástrofes como éstas y estos cuatro municipios onubenses han tenido de su parte al Gobierno de Ciudadanos en la Junta en todo momento”, ha subrayado Ponce antes de detallar las cuantías que cada uno de estos ayuntamientos van a percibir para “la reparación, conservación y limpieza de infraestructuras e instalaciones dañadas por el temporal”. Así, la Consejería de Administración Local destina a Lepe 610.000 euros; a Cartaya 131.000; a Isla Cristina 130.000 y a Ayamonte 34.000 euros.

La coordinadora de la formación liberal ha explicado que “estas ayudas van a llegar de forma muy urgente”. De hecho, ha abundado Ponce, “se ha aprobado un decreto-ley con el fin de que Lepe, Cartaya, Isla Cristina y Ayamonte cuenten con estos recursos lo antes posible”.

“Lamentablemente seguimos esperando la declaración de zona catastrófica que han reclamado los municipios afectados, además del Gobierno andaluz y particularmente Ciudadanos a través de una PNL en el Parlamento de Andalucía”, ha afirmado la diputada de Cs, que ha explicado que “vemos imprescindible esta declaración, no sólo para los ayuntamientos, que ya cuentan con el respaldo económico de la Junta, sino para que los vecinos puedan recibir ayudas, y no les ocurra como les ha pasado a los afectados por el incendio de Doñana, que no fue declarado zona gravemente afectada por emergencia de protección civil y todavía están esperando las ayudas”.