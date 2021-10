Por Huelva denuncia el incumplimiento del Estado con la provincia en los Presupuestos

El Presidente de POR HUELVA, Joaquín de la Torre, ha tenido hoy acceso al Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el 2022 publicado en la web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y tras una primera revisión, denuncia un nuevo incumplimiento del Gobierno socialista de Pedro Sánchez con la provincia de Huelva y los Fondos Europeos, al no incluir partidas tan críticas como:

El tercer carril de la A-49. Sólo aparecen 100.000 € para el 2022, y hasta San Juan del Puerto, por lo que probablemente será la redacción de un proyecto sin nada más sin más inversiones a medio plazo. De modo que no se ejecutará absolutamente nada. Desdoble N-435 (nueva A-83 conexión Puerto de Huelva-Zafra 175 km). Tan solo se destinan 100.000 € para 2022, y ni un sólo euro para 2023, 2024 y 2025. El mismo Organismo, dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana destina para el desdoble de la N-350, acceso sur de la Bahía de Algeciras , de tan solo 2,7 km de longitud , más de 43 M€ en 3 años, 2022-2023 y 2024, acogidos al mecanismo de recuperación y resiliencia (fondos Next Generation). Línea de alta velocidad Huelva-Sevilla. Incluyen 2 partidas ridículas de 20.470 € y 13.650 € para 2022, y nada para 2023, 2024 y 2025, las cuales no cubren ni los estudios básicos necesarios para lanzar el proyecto. Mientras la línea Lorca-Baza-Guadix, destinan para los estudios técnicos, casi 500.000 € para 2022, y 850.000 € para 2023. Chare de Lepe. El estado destina para la ejecución de los accesos 500.000 € para 2022, 1 M€ para 2023 y 1,5 M€ para 2024, de modo que según esta planificación, podremos tener los accesos al chare para finales de 2024 si no hay nuevos inconvenientes. Desdoble del Túnel de San Silvestre. No aparece ninguna partida específica para este proyecto en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Mientras la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir disfruta de un presupuesto de 86 M€ tan solo para 2022, en concepto de gestión y proyectos, la partida correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Guadiana tiene asignado un presupuesto total para el periodo 2022-2025 (4 años) de 2 M€. Proyecto CEUS. En el Ministerio de Defensa solo aparecen 350.000 euros asignados desde el INTA para Huelva, y en el Ministerio de Ciencia e Innovación, tampoco aparecen partidas específicas para el desarrollo del proyecto, ni en la partida General del presupuesto, ni tampoco en la relacionada con Organismos Autónomos, como sería el caso del CDTI, que es el Organismo Autónomo dependiente del Ministerio y promotor del proyecto. El único proyecto uniprovincial que se detalla en los presupuestos, es la adquisición de un Nuevo Buque Oceanográfico por valor de 84,7 M€. Carretera Huelva-Cádiz. Ninguna mención al proyecto, pues no lo consideran importante. Museo arqueológico. Ninguna partida específica para el nuevo Museo arqueológico de Huelva. Pero sí existen partidas de 14,8 M€ para el Museo de Córdoba, y 22,8 M€ pare el Museo de Sevilla.

“Qué decir después de otra legislatura de promesas vacías, por las que precisamente el Gobierno de España, a través de sus portavoces y representantes provinciales, aseguraba hasta hace tan sólo algunas semanas que el Gobierno cumpliría con las necesidades críticas de la provincia acometiendo el desdoble del Túnel de San Silvestre o el Proyecto CEUS, y que iban a estar recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2022. Proyectos que hay que recordar que prometían desde la Junta de Andalucía y de los cuales ha renegado para dejarlos financiados por el Estado y Fondos Europeos. Por supuesto que el resto de representantes de la oposición criticarán el trato de estos PGE 2022 con Huelva, pero recordemos las inversiones de la Junta de Andalucía con Huelva, por ejemplo, respecto de otras provincias como Málaga o Sevilla. Esperaremos a sus presupuestos también. Volveremos a ser irrelevantes, nos prometerán las inversiones de las grandes partidas no territorializadas, para luego asignar esos recursos a otras provincias que les permitan estar cuatro años más en los gobiernos autonómicos y central “.

Continúa el presidente del partido onubensista reclamando “a los representantes de la provincia de Huelva en el congreso y el senado, que presenten enmiendas pidiendo partidas territorializadas y específicas. Que demuestren de una vez que están por encima de las siglas de sus gobiernos y direcciones, consensuando las mismas por el bien de Huelva. Sería algo necesario de una vez y romper sus disciplinas de voto o dejar la crispación por el diálogo”

Añade De la Torre; “No podemos, ni debemos consentir que nos sigan engañando año tras año, con palabrerías y anuncios huecos, la gente está harta de seguir formando parte de este círculo vicioso entre los grandes partidos para seguir en el poder, dejando a un lado a provincias como la nuestra. Ha llegado el momento de plantar cara y tomar las decisiones de la provincia de Huelva aquí, y no fuera. Las grandes decisiones ya no pertenecen –solo– a Sevilla, Madrid, Barcelona o Bilbao, sino que a partir de ahora tendrán que contar con el apoyo de partidos minoritarios como Por Huelva que están surgiendo en otras provincias, para reclamar las inversiones públicas necesarias que las igualen al resto de España, inversiones que los partidos tradicionales llevan décadas prometiendo, y hasta ahora, nadie ha logrado ejecutarlas, y en caso de hacerlo después de más de una década de titulares en prensa y promesas sin compromiso ninguno”.

Finaliza el presidente del partido provincialista; “Huelva no puede perder más tiempo, pues la competencia entre las provincias es feroz por la inversión para el desarrollo de sus proyectos y servicios. Huelva necesita más que nunca que se invierta para que pueda estar a la altura de los cambios industriales y laborales que se avecinan en la próxima década, ya no podemos quedarnos atrás, ahora menos que nunca. Los presupuestos vuelven a castigar a Huelva, y, además, la dejan huérfana de los fondos europeos (Next Generation) en Innovación, Sostenibilidad y Resiliencia, inversiones que este partido provincial, Por Huelva, que lleva luchando desde su creación en 2020, ve imprescindibles para garantizar el futuro para la provincia y sus nuevas generaciones, y que por supuesto no cejará hasta conseguirlas siempre que obtengamos el apoyo de la ciudadanía”.