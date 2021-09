Isla Cristina entrega las distinciones turísticas ‘Un mar de luz’

El Ayuntamiento de Isla Cristina hacía entrega ayer tarde noche, por séptimo año consecutivo, de las Distinciones ‘Un Mar de Luz’ en la III Gala dedicada al Turismo coincidiendo con el Día Mundial del Turismo.

Así, y cumpliendo con todas las medidas y protocolos de seguridad contemplados para este tipo de actos, la Gala, conducida por la comunicadora isleña Begoña Flores se celebró en el Espacio Capitana, poniendo en valor, una vez más a todas aquellas empresas, entidades e instituciones y particulares, que han apostado, contribuido y trabajado en pro del tejido turístico de la localidad, uno de sus principales motores económicos.

Asistía a la misma una amplia representación institucional encabezada por el Alcalde de la localidad, Jenaro Orta acompañado por la Concejala Delegada de Turismo, la Teniente de Alcalde, Isabel López, el Coordinador del Área de Turismo y Primer Teniente de Alcalde, Francisco Zamudio, así como la Delegada Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, María de los Ángeles Muriel y el Diputado y Concejal en el Ayuntamiento de Isla Cristina, Salvador Gómez de los Ángeles que fueron los encargados de entregar los premios a todos los galardonados.

A la representación institucional, además de los nominados en las distintas categorías se unía una representación del sector turístico y empresarial de la localidad.

La Gala comenzaba con la actuación del Grupo ‘Un mar de Luz’ de Inés Romero para dar paso a las palabras de bienvenida de la Teniente de Alcalde y Concejala de Turismo Isabel López agradeciendo a todos su presencia y dando la enhorabuena “a un sector que ha resistido, y lo ha hecho bien a esta Pandemia” añadiendo que “además lo ha hecho bien porque había motivos suficientes, somos uno de los mejores destinos turísticos de Andalucía, un pueblo que nunca se rinde y que tiene capacidad más que suficiente para salir.”

López puso en valor que “este verano hemos superado el número de visitas que se alcanzó antes de la Pandemia, en 2019, batiendo un récord de turistas y eso se ha conseguido entre todos.” Asimismo destacó que “ya somos Municipio Turístico y seguimos por tanto ampliando nuestra oferta” destacando proyectos como la nueva Ruta Blas Infante, la nueva sala de audiovisuales del Patio de San Francisco ‘La Sala Bitácora’, la adaptación del Museo del Carnaval, la nueva imagen de todas las Playas o la nueva App ‘Descubre Isla Cristina’, y anunciando que “hoy hemos recibido la Resolución definitiva de la subvención de Municipio Turístico de más de cien mil euros para desarrollar cuatro grandes proyectos como la restauración y puesta en valor del Molino de Mareas; la rehabilitación de la Capilla Central de la Ermita, mejoras en la accesibilidad de la información turística y cultural de la localidad y la instalación de monolitos de difusión turística.”

Tras recordar el nacimiento y la trayectoria de estos Galardones, que nacieron en 2015, la Teniente de Alcalde quiso felicitar a todos los nominados en las distintas categorías, Trayectoria, Innovación y Promoción y a las tres Menciones Especiales y mostró su agradecimiento “a todas las personas que han hecho posible la celebración de esta Gala, mi equipo de técnicos de Turismo y técnicos del teatro” y a todas la empresas, entidades, colaboradores y patrocinadores que “han aportado su granito de arena en la entrega de estas distinciones y menciones así como los premios del concurso fotográfico” felicitando a todos los nominados de la noche.

El representante de la Diputación y la Delegada Territorial destacaron “el gran trabajo que se está haciendo en el municipio con el sector turístico y el empuje del propio sector, los valientes, en situaciones tan complicadas como las que se han vivido durante lo más duro de la Pandemia y en la actualidad, porque seguimos luchado contra este virus” agradeciendo la invitación a ambas instituciones a esta Gala dedicada al Turismo, y dejando claro el apoyo y la apuesta por el sector de ambas felicitando a los nominados.

El Alcalde de la localidad, Jenaro Orta también agradeció a todos su presencia dedicando sus primeras palabras a “todas esas personas, isleñ@s, ayamontina@s, lepe@s y cartayer@s que lo han pasado y lo están pasando muy mal y que merecen todo el apoyo que le podamos ofrecer” pidiendo un aplauso para ellos.

Igualmente, el Primer Edil ponía en valor a los que calificó como “protagonistas de la noche, los nominados y los representantes del sector turístico en general ya que como dijo, “vosotros sois los que conseguís que Isla Cristina crezca, avance y haya tenido este uno de los mejores veranos dentro de la incertidumbre que tenía el COVID.”

“Esto no es un trabajo de que haga al azar porque el Turismo es precisamente una de las actividades que más se desarrolla, que más se programa, que más se pelea, y tener una buena imagen turística del municipio y adaptarla a los cambios no sería posible sin el esfuerzo, el apoyo y la apuesta de las Administraciones, de las Instituciones y Entidades que saben poner en valor y reconocer el trabajo de todos aquellos técnicos, colaboradores, profesionales y personal, que están al pie del cañón, y el trabajo coordinado de todos los agentes implicados, un esfuerzo que se ve empañado muchas veces por el daño que se le hace a Isla Cristina en determinados foros, algo que tenemos que impedir, pelear con uñas y dientes para no ponérselo fácil.” dijo.

“La imagen de Isla Cristina es potente, el trabajo está ahí, pero tenemos que seguir aportando por el desarrollo integral de este municipio y, por supuesto, por el Turismo, que tanto y tan bueno ha hecho este año, manteniendo el empleo, acercando y dando servicio a multitud de visitantes que se han acercado a vernos, de toda España, gente que por primera vez visitaba Isla Cristian y que se han ido con la sensación de querer volver, y eso es lo importante” dijo el Alcalde para finalizar dando las gracias a toda la Corporación Municipal, al personal a los que han estado al frente del Plan de Emergencia, a la Junta y a todos sus Delegados, al resto de Administraciones por ese apoyo tras el paso de la Dana, y que hicieron posible que pudiésemos volver al anormalidad lo antes posible” felicitando a todos los nominados “por ese cariño, cada uno en su faceta, que le tenemos a Isla Cristina.”

Seguidamente la Concejala de Turismo daba lectura al fallo del jurado del II Concurso Fotografía por el Día Mundial del Turismo, “Escenarios Isleños’ cuyo Primer Premio recayó en la obra ‘Higuerita’, del isleño Manuel Jesús Aguilera, siendo el Segundo Premio para la obra ‘Casita Azul, con su Pozo y su barca’ de Juan Luis Cloros, para después continuar con la entregar las Distinciones Turísticas ‘Un Mar de Luz” y las Menciones Destacar que este año en el que han participado veintisiete fotógrafos que han presentado sesenta y nueve trabajos de los que han quedado finalistas diez imágenes, las cuales fueron mostradas en un vídeo a todos los asistentes.

Una vez concluían las intervenciones, se procedía a la entrega de las diversas distinciones, entre ellas a la Trayectoria, que fue para el Camping Giralda, a la Innovación Turística que se le otorgó al Grupo Antílopez y la Distinción ‘Un Mar de Luz’ a la Promoción Turística que se le entregó al Hotel al Hotel Tui Blue Isla Cristina Palace.

En cuanto a las Menciones Especiales se entregaron tres, a la Concienciación Turística-Ambiental, para la Asociación Cuidemos Isla Cristina; a la Aportación Turística y Cultural, a la Coral Polifónica Isla Cristina y una Mención Especial a Salvador Moll, propietario y precursor del Hotel Palace Isla Cristina.

Esta Mención fue entregada por el Primer Teniente de Alcalde y Vicepresidente Ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla, Francisco Zamudio quien también quiso solidarizarse “con todos los isleños e isleñas que están padeciendo las consecuencias del paso de la Dana, así como las vecinas y vecinos de las localidades afectadas” al tiempo que se unía a la bienvenida que hacían sus antecesores y felicitaba a los nominados y a los distinguidos, felicitaciones que hacía extensivas al Equipo de la Delegación de Turismo “por la organización de esta Gala.”

Zamudio recordó en su discurso la importancia que tuvo la decisión de la familia Moll “y lo difícil que fue conseguirlo”, de construir el Hotel para el posterior desarrollo turístico y urbanístico que tuvo Isla Cristina, haciendo también una reflexión sobre hacia dónde camina el Turismo ya que, como dijo “estamos en una época de pandemia, y la pandemia representa una nueva etapa para todos, y también para el turismo”, señaló.

“Desde la doble situación de crisis que produce una Pandemia y de oportunidades que dan las crisis se abre un momento de reflexión en 2021 sobre hacia dónde vamos con el turismo, poner las nuevas Tecnologías en función del Turismo, buscar fórmulas para apoyar esta industria tan potente. Una reflexión que tuvimos que hacer también a principios de los noventa, cuando comenzamos a desarrollarnos urbanísticamente con la llegada de los grandes hoteles y con ellos, los turistas, comenzando a crear la industria turística isleña, algo que como dije, no fue nada fácil, pero se hacía más que necesario por todo lo positivo que aportaría a nuestra economía.”

Tenemos que agradecerle a todas estas empresas que apostaron por nosotros y devolverles siempre que podamos esa generosidad reconociendo esa gran apuesta y esa gran labor, algo que hoy escenificamos en el agradecimiento a Salvaldor Moll y a su familia.”

La Gala finalizó con una nueva actuación del cuadro flamenco de Inés Romero Un Mar de Luz.”