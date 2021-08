Antonio Resines, Premio ‘Luis Ciges’ en el Festival Internacional de Cine de Islantilla

Antonio Resines recibió el premio Luis Ciges en la XIV edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna – Islantilla Cinefórum.

Previamente a este entrañable homenaje, el actor Emilio Gutiérrez Caba y el director del Festival de Islantilla, Esteban Magaz, habían dedicado unas palabras destacando la carrera de Resines, a quien Magaz definió como “uno de los mejores actores que hay en este país, con uno de los Premios Goya más merecidos por su papel en La buena estrella, y por haber interpretado al hijo de Luis Ciges en la recordada Amanece que no es poco”.

Gutiérrez Caba, que recordó que “está bien que te premien en el Festival de Cine Bajo la Luna porque los actores somos un poco lunáticos”, felicitó a Antonio Resines por unirse a un club, el de los premiados en Islantilla, del que él mismo forma parte desde hace cinco años, y le agradeció su aportación al cine español “por lo bien que lo haces en drama, por lo bien que lo haces en comedia, y sobre todo, por lo bien que lo haces en la vida”.

El homenajeado agradeció a los presentes y a la Organización del Festival este reconocimiento, así como la presencia de Emilio Gutiérrez Caba en un momento tan memorable para él, y bromeó sobre su vículo con el premio al recordar que, a diferencia de otros actores, él “podía presumir de haber estado en la cama con Luis Ciges, y esto a mí me da una categoría: la gran mayoría de las personas de este país no ha estado en la cama con Luis Ciges, y yo sí”, en referencia a una de las divertidas escenas del largometraje Amanece que no es poco, en la que Resines interpretaba al hijo del desaparecido actor que da nombre al galardón honorífico de Islantilla.

La Ceremonia de Clausura culminó con la interpretación de varias piezas por parte de la Banda Músical Isleña como broche final.