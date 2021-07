Crecen las donaciones al Banco de Leche Materna de Huelva

María fue madre el pasado 9 de marzo de su segundo hijo, un hermoso bebé que pesó al nacer 3.400 kg. Mientras atiende nuestra llamada nos cuenta que esta amamantándolo: “es un tragón y he tenido que adelantarle la toma otra vez”, se excusa.

Para María esta situación de normalidad para otras madres es completamente nueva para ella. Hace tres años, cuando nació su primera hija de forma prematura, tuvo que utilizar leche donada del banco del hospital para alimentarla. “No sé si fueron los nervios de ser primeriza, el hecho de que fuera prematura o todo junto, el caso es que no tenía ni una gota”, explica la joven madre.

“Fue muy angustioso ver cómo la bebé lloraba los primeros días porque no lograba sacar nada de leche. Lo intentaba varias veces al día pero no había forma”, dice María. “Gracias al Banco de leche pude ofrecerle a mi hija el alimento que, por mis circunstancias en aquel momento, no podía darle”.

En Huelva, el Banco de Leche del Hospital Juan Ramón Jiménez se ha convertido en un centro de referencia para la donación de leche materna en la región. En concreto, desde 2018, el complejo hospitalario atiende las peticiones de todas aquellas mujeres que no pueden alimentar a sus hijos con su propia leche pero tampoco quieren renunciar a ella.

Para ello, recepciona el alimento que otras madres deciden donar de manera voluntaria y lo distribuyen según la demanda del momento.

Desde dicha fecha, por el Banco de leche de Huelva han pasado alrededor de 70 mujeres donantes y unos 200 bebés han podido ser alimentados con leche natural gracias a ellas. En total, el Banco de leche ha gestionado más de 264 litros desde que comenzó su andadura.

María está convencida de que es uno de los regalos más hermosos que le han hecho en su vida y que cada vez más mujeres nos estamos dando cuenta de su importancia. “Creo que las mujeres estamos cada vez más concienciadas sobre la importancia que tiene donar leche materna”, explica. “Al final es un acto de sororidad como cualquier otro, si una mujer me necesita, acudo sin pensarlo, aunque en este caso no conozcas a la mujer que va a utilizar tu leche ni al bebé que la va a recibir”.

Efectivamente, ninguna mujer sabe exactamente quien es la donante de la leche de su bebé, se trata de un gesto altruista y anónimo para todas las partes implicadas, explican fuentes del Hospital.

Después de su experiencia María, como tantas otras madres, ha decidido dar un paso al frente. “Esta vez soy yo la que ha decidido ser donante, primero para ayudar a otras madres en mi misma situación y después como agradecimiento a quienes nos ayudaron a mi hija y a mi en aquella situación”.

A las mujeres que como María decidan hacerse donantes de leche, el Banco les ofrece la posibilidad de contactar a través del teléfono 671594069 o bien a través del correo electrónico bancodeleche.hjrj.sspa@juntadeandalucia.es. El centro les proporcionará la información y el material necesario para hacer llegar el alimento a otras familias que lo necesitan.