Fran Cárdenas: “Ojalá mi vuelta al profesionalismo sea con el Ciudad de Huelva”

No es habitual que un equipo de la Liga EBA presente a bombo y platillo a uno de sus fichajes. Pero Fran Cárdenas no es un cualquiera. El jugador onubense con más partidos en la Liga ACB ha vivido hoy su puesta de largo como refuerzo estrella del Ciudad de Huelva. Escoltado por el presidente Ismael Rodríguez y el director deportivo Antonio Gómez, el base natural de La Palma ha revelado los detalles de su llegada.

“Me decido por este proyecto porque me ofrece un componente deportivo, pero también personal. Tras estos años de lesiones, en los que no he sido feliz jugando al baloncesto, quiero volver a serlo cerca de casa. Ha sido una decisión muy difícil bajar dos categorías, pero quién sabe si en un futuro volveré a jugar en divisiones superiores. Ojalá mi vuelta al profesionalismo sea con el Ciudad de Huelva“, proclama.

Un buen grupo humano

Pese a su condición de ‘refuerzo estrella’, Cárdenas señala que “vengo a aportar mi granito de arena a un equipo que ya era favorito el año pasado sin mi. Que yo esté aquí no quiere decir que vayamos a ganar todos los partidos por 30 puntos ni ascender de calle. Estaríamos equivocados si pensáramos de esa manera. Hay que ser ambiciosos y mantener un buen grupo humano dentro y fuera de la pista, eso es clave para el éxito de un equipo“.

Regreso a las canchas

Respecto a su regreso a las canchas , el talentoso director de juego onubense admite que “en Cáceres acabé tocado de la rodilla, pero ahora la rodilla está muy bien. Estamos trabajando en equilibrar mi cuerpo para evitar el riesgo de nuevas lesiones. El tiempo para volver a jugar depende de las sensaciones y de los profesionales que trabajan conmigo“. Se espera, en todo caso, que esté listo para el arranque de la competición.