San Bartolomé vuelve a reclamar la restitución de las Urgencias 24 horas

El Movimiento Vecinal ‘Urgencias ya’ de San Bartolomé de la Torre, ha vuelto a concentrarse este lunes a las puertas de la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Huelva, para reclamar una vez más la restitución del servicio de Urgencias 24 horas en el centro médico del municipio, suprimido hace ya casi un año y medio, coincidiendo con el inicio del estado de alarma por la actual pandemia de coronavirus; así como la atención sanitaria presencial.

Peña González Martín, portavoz del Movimiento Vecinal convocante de la concentración, que se ha desarrollado de 11:00 a 12:00 horas, leyó un manifiesto donde incidió en que los bartolinos siguen a la espera de una respuesta “que no llega y que llevamos esperando más de un año y medio” por parte de la delegada territorial de Salud, sobre la supresión del Servicio de Urgencias Médicas 24 horas en el consultorio médico de la localidad, así como ante la falta de atención médica presencial ya que “con la que contamos es mínima, sufriendo los recortes del personal sanitario, lo cual ha originado el colapso asistencial que tenemos y que estamos sufriendo”.

González Martín también recordó que hace varias semanas el Movimiento Vecinal entregó en el registro de la Delegación de salud “casi 3.000 firmas de bartolinos, que ya no pueden más ante esta situación a la que nos ha llevado la Junta de Andalucía. Aquel día solicitamos una reunión con la delegada, pero nos fue denegada la petición por no haber solicitado una cita previa”, prosiguió, a lo que añadió que para esta ocasión, “ya hace un par de semanas que la solicitamos, y aún no hemos recibido respuesta alguna”, por lo que “no creemos merecer este abandono al que nos han sometido”.

La representante vecinal también se hizo, en nombre de los bartolinos las siguientes preguntas: “¿Por qué este abandono por parte de la Junta de Andalucía?, ¿qué hay detrás de esta decisión?, ¿a quién hacemos daño para merecer este castigo institucional?, ¿a costa de qué, o de quién, juegan con nuestra salud?, ¿por qué de este linchamiento a las vecinas y vecinos de San Bartolomé de la Torre?, ¿por qué utilizar a la ciudadanía como moneda de cambio en las diferencias políticas? y ¿por qué no nos dan la cara?, a lo que añadió que “después de demasiados meses gritando ‘Basta Ya’ a esta situación insostenible e inhumana, este silencio institucional lo único que pretende es mermar nuestra capacidad psicológica, nuestro afán de lucha y nuestra resistencia, no es de justicia”.

También ha participado en la protesta la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, quien subrayó que “son ya muchísimos meses de incertidumbre después de más de un año luchando para que se restablezcan las Urgencias 24 Horas en un centro de salud que está viviendo una situación insostenible, así como los vecinos, sobre todos los mayores, que no tienen como desplazarse a Gibraleón, que está a 30 minutos, y aguantan los dolores y dolencias hasta la mañana siguiente, colapsando el servicio de atención telefónica”.

Limón también se ha querido solidarizar con el personal sanitario del centro médico bartolino, “que está padeciendo también las consecuencias de que aún no haya sido restablecido el servicio de Urgencias 24 Horas”.

Por todo ello, reiteró la petición a la delegada de Salud “para que al menos atienda al Movimiento Vecinal y les responda a la pregunta de cuándo va a ser restituido dicho servicio, y hasta cuándo se va a mantener el doble circuito, que es el motivo y la causa de que no dispongamos desde hace ya más de un año y medio con servicio de Urgencias 24 Horas”.

Finalmente subrayó que los efectos psicológicos que esta situación está teniendo en las vecinas y vecinos de San Bartolomé “se están agravando”, por lo que “simplemente pedimos solidaridad hacia ellos, comprensión, y que se les dé una respuesta que les proporcione algo de tranquilidad”.