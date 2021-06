Alternativa Ciudadana Nerva avisa: “PP, VOX y Cs han dado la espalda al cierre del vertedero”

Alternativa Ciudadana, Nerva, Salud y Dignidad, ha solicitado la unión de todos los colectivos implicados para alcanzar el cese de la actividad en el vertedero de Nerva, tras, ha advertido, de la negativa del bloque de derechas a la PNL que aludía a su cierre. Según el colectivo ciudadano, “Partido Popular, Vox y Ciudadanos dieron la espalda el pasado viernes en el parlamento andaluz al cierre del vertedero”.

En una nota remitida a diariodehuelva.es, el colectivo asegura que “la negativa de la sociedad nervense a la ampliación del vertedero y en favor de su cierre definitivo ha logrado que el debate llegue al Parlamento andaluz materializándose en una Propuesta No de Ley que se votó el pasado viernes con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Ciudadanos”. Para Alternativa Ciudadana, puede que una PNL, no sea más que una declaración de intenciones, pero “indudablemente, los debates que propicia nos permiten palpar de primera mano la disposición de cada una de las fuerzas políticas presentes en el mismo. A todas ellas le pedimos la altura de miras que le faltó a sus antecesores y el coraje que se necesita para revertir una situación injusta por naturaleza, que a día de hoy padecen los habitantes de Nerva y el resto de la comarca”.

Desde Nerva, Salud y Dignidad quiere agradecer especialmente el arrojo, la disposición y la iniciativa de Adelante Andalucía, “aplaudimos la implicación de Teresa Rodríguez y sus compañeros de formación, nos alegramos profundamente del acercamiento a la sensibilidad que se vive en nuestro municipio mostrada por PSOE y solicitamos al Partido Popular que reconsidere su posicionamiento, abandonando en esta cuestión el “y tu más” o “el fueron los otros” y se centre en ese clamor nervense del que forman parte sus propios compañeros y simpatizantes. Respecto a el posicionamiento de Ciudadanos y Vox, preferimos no hacer ninguna valoración, dado el infinito desconocimiento sobre la situación que nos ocupa que mostraron en sus intervenciones”

“Ciertamente se equivoca todo aquel que pretenda sacar rédito político de este escenario. Esta situación exige dialogo, un debate constante que posibilite ese cierre que todos anhelamos y que a la fuerza debe salvaguardar los derechos de todas las personas que allí trabajan”, señala el comunicado.

Y añade que “en torno a esta catástrofe permanente que venimos soportando, sólo queda aunar esfuerzos, sumar las voluntades suficientes que permitan poner fin a uno de los episodios más negros de la historia de Nerva y por extensión de la Cuenca Minera. Hasta que llegue ese momento, seguiremos haciendo oír la queja de muchos hombres y mujeres que tras más de un cuarto de siglo de vejaciones gritan BASTA YA”.

La plataforma ciudadana insiste en que “nadie puede darle lecciones de historia a la población nervense, ningún partido político está exento de responsabilidades en lo referido a la demencial situación que seguimos soportando en Nerva. El juicio a este despropósito histórico que mancha nuestra condición, es algo que legítimamente corresponde a cada nervense”.

Alternativa Ciudadana, Nerva, Salud y Dignidad, no ha nacido, subraya, “para ajustar cuentas con el pasado, sino para mirar al futuro y contribuir a aunar la esperanza de muchos nervenses que anhelan terminar de una vez por todas con esta pesadilla”.

“Por el escenario de esta deshonra trascendental y verdadera que ciertamente dura ya demasiado tiempo, han desfilado algunas realidades incontestables que no admiten discusión, unas a nivel local que a día de hoy preferimos lamer en silencio para que las heridas no vayan a más y otras en el plano regional que no admiten debate, como que el vertedero y sus reformas negligentes fueron impulsadas con el PSOE en el gobierno de la Junta de Andalucía o que a lo largo de este oscuro cuarto de siglo que nos atormenta, Izquierda Unida compartió, en algunos periodos, responsabilidades de gobierno y decisión con los anteriores. Sin embargo, estos antecedentes no pueden justificar una negación a la legítima reclamación de cierre que hacemos las personas que llevamos siendo obligados a vivir a 700 metros de cientos de miles de toneladas de unos residuos tan nocivos, tan tóxicos y tan peligrosos, que no se halló otro modo de ocultar la infinita vergüenza de su naturaleza que enterrarlos en la misma puerta de nuestras casas. En algunos casos a 3.000 kilómetros de su origen”.

“Que el tiempo del vertedero de Nerva ya pasó, es algo que a día de hoy no admite discusión y que esta situación sea aceptada por todas las formaciones políticas es mérito indiscutible de los hombres y mujeres de Nerva que alzando la voz han convertido en clamor su legítima queja, propiciando que nuestras demandas lleguen desde la más humilde oficina del Parlamento Andaluz al más lujoso de los despachos de San Telmo”, apunta la nota.

En este escenario, añade el comunicado, “sólo queda juntar voluntades hasta alcanzar esa unión fundamental, ese condicionante inexcusable a la que tanto se atañe y poco nos esforzamos por conseguir, aún a sabiendas de que es más fundamental que nunca. Lo contrario sólo son excusas e intereses”.