La alcaldesa de Almonte seguirá en el poder mientras no exista una opción de consenso

La líder de Mesa de Convergencia, Rocío del Mar Castellano, seguirá de alcaldesa de Almonte. El acuerdo de gobierno alcanzado al inicio de la legislatura, que no fue rubricado por escrito, se mantiene impertérrito. La salvedad viene protagonizada por el hecho de que, por el momento, no habrá relevo en el bastón de mando como inicialmente estaba pactado, después de que no exista consenso entre las tres fuerzas que se mantienen fieles al pacto: Mesa de Convergencia (2), PSOE (6) y PP (3). La decisión ha sido ampliamente criticada por la oposición que hoy día encarnan Ilusiona (9), que lidera el ex alcalde socialista Francisco Bella; y los Independientes (1), con Cristina Medina que abandonó el gobierno por discrepancias con la alcaldesa.

Rocío del Mar Castellano se ha hecho fuerte gracias a las dificultades por encontrar un relevo de consenso. La edil insiste en que no hay obligación sine qua num de que el día “15 o el 20” se produzca un relevo de alcaldía. “La gestión se está haciendo, no vamos a dejar de trabajar”, mostrando con estas palabras su voluntad de no ceder a las presiones de la oposición, que considera que es una alcaldesa que “no está legitimada” para continuar en el cargo, al ser su partido “el menos votado” de los tres que se mantienen en el gobierno.

Concretamente Cristina Medina (Independiente) considera que la alcaldesa “falta a su palabra” al no permitir el relevo en la alcaldía. Se “aferra al poder” y se “aprovecha” de la coyuntura política para seguir en el puesto a pesar de la “falta de confianza” que le brindaron las urnas y, en definitiva los almonteños.

Entre tanto, el PSOE de Almonte han anunciado que mantendrán el apoyo para garantizar la gobernabilidad de la institución local. En pocas palabras, mientras no exista una opción de consenso, Castellano seguirá rigiendo el municipio, lo que le hace ganar papeletas para agotar el mandato. No en vano, tanto el PP como el PSOE se oponen a apoyarse mutuamente, principalmente por el temor a las consecuencias que este respaldo pudiera tener entre sus electores.