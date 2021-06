Valverde llevará a cabo las labores de limpieza del monte ante la negativa de la Junta

La alcaldesa de Valverde del Camino, Syra Senra, ha anunciado que el Ayuntamiento realizará cortafuegos en Los Pinos para prevenir incendios ante la negativa de la Junta de Andalucía a realizar este año los trabajos preventivos que venía realizando cada año desde 2005 en el monte público valverdeño”. En concreto, Syra Senra ha anunciado que “con fondos propios municipales, y quitándolos de otras partidas, vamos a realizar cortafuegos en el perímetro de Los Pinos sobre una superficie de unas 40 hectáreas”.

La primera edil ha indicado que “quiero que sepan los vecinos de Los Pinos que no están solos, que su ayuntamiento está con todos ellos y que no entendemos las razones por las que este año la Junta de Andalucía se ha negado a realizar las labores preventivas que venía haciendo cada año. Los Pinos tienen más de 400 viviendas, y no se merecen que no se lleven a cabo unos trabajos que se han hecho siempre; es algo inaudito que no podemos consentir”.

Senra ha recalcado que “los cortafuegos que vamos a hacer desde el Ayuntamiento mantendrán todas las medidas de seguridad que establece la normativa para esta época del año”. El anuncio lo ha realizado en Los pinos, en una visita a los trabajos del PFEA forestal junto a la concejal de Medio Ambiente, Myriam Asuero, que ha indicado que “mientras que la Junta se desentiende de los vecinos de los Pinos, el Ayuntamiento sí hace su trabajo con este programa forestal y cumple con su compromiso”.