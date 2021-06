El plano virtual gana peso sobre la presencialidad

Desde hace más de una década, el uso de internet se ha generalizado en muchos aspectos cotidianos. En estos momentos, gran parte del ámbito laboral no se entiende sin una buena conexión a la red de redes, puesto que sin estos avances no se podría llevar a cabo la actividad. Lejos quedan aquellos tiempos de papel y bolígrafos. Estos útiles se han sustituido por ordenadores y smartphones que permiten tener todo el trabajo informatizado y a un simple click para su consulta.

Todo este proceso de cambio se ha agravado desde el último año con la pandemia del Covid-19. Este suceso que ha modificado el planeta tal y como lo conocíamos ha potenciado de madera obligada el teletrabajo o la realización de muchas actividades que antes eran de obligada presencialidad. Un ejemplo claro de esta tesitura lo encontramos en el comercio electrónico, el cual ha experimentado un crecimiento interanual del 30%.

Ha habido otros campos que han sufrido un verdadero boom en la última época. Entre ellos, dentro del entretenimiento, cabe destacar al juego online. Este tipo de ocio ha potenciado los productos que existían hace años en establecimientos físicos, reconvirtiéndolos a la parcela tecnológica por medio de una amplia gama de juegos de casino y ofreciendo una calidad gráfica, sonora y de jugabilidad no vista antes en este sector. La comodidad de acceder a estas plataformas desde casa o desde cualquier lugar es un gran punto a favor que explica también el gran progreso y aceptación de esta actividad en la sociedad.

No se debe olvidar, la seguridad a la que deben hacer frente las empresas oferentes de este tipo de ocio, así como cumplir, como están haciendo, con la legislación vigente de cada país en el que operan. En este sentido, la fundadora de eSports for businesss, Laura D’Angeli apunta que “la convergencia completa de la experiencia del juego hacia modelos multicanal sólo puede producirse con un cambio en la legislación y la regulación de referencia”. “Porque sí que es un acierto crear un juego que sin duda está a la altura de los tiempos, que explota el online y que llega directamente a los smartphones, garantizando la máxima accesibilidad. Pero es aún más importante garantizar la protección del usuario a nivel psicofísico y asegurarse de que el mensaje no provoque adicción”, apostilla acerca de alcanzar el juego responsable de manera generalizada en todo el planeta.

Es innegable que la tecnología ha cambiado la vida de millones de personas. Actividades o labores que realizan diariamente que ya no volverán a ser como antes, y tendrán a internet como soporte vehicular.