Cartaya advierte que la pandemia imposibilita la celebración de San Isidro y pide responsabilidad

El Ayuntamiento de Cartaya ha editado un bando municipal en el día en el que daría comienzo la celebración de la tradicional Romería en honor a San Isidro Labrador, en el que hace un llamamiento “a la responsabilidad individual de todos nuestros vecinos para que, en estas fechas, seamos respetuosos con la situación de pandemia en la que nos encontramos”.

Recuerda el Consistorio en el bando que la situación sanitaria, imposibilita esta celebración ya que “nos sigue afectando a todos y debemos salvaguardar nuestra salud y la de nuestros vecinos”. Actualmente Cartaya tiene una tasa de incidencia de 139,4 PDIA/14 días.

Por ello, además de recordar que “nos hemos visto obligados a no celebrar nuestra romería”, realiza una serie de recomendaciones, que incluyen evitar aglomeraciones de personas en la vía pública y en los establecimientos de ocio, así como las reuniones numerosas, el no transitar en los núcleos urbanos con caballos y charrets, y no consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

También se pide a los vecinos y vecinas que mantengan la distancia de seguridad, usen la mascarilla, cumplan la normativa aprobada por la Junta de Andalucía y que usen adecuadamente las vías interurbanas cumpliendo las normas de seguridad vial.

Finaliza el Bando recordando que “la Policía Local velará especialmente por el cumplimiento de las normas, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado”, y deseando que “esta situación derivada de la pandemia, con la ayuda y colaboración de todos, revierta cuanto antes y podamos disfrutar como siempre de nuestra Romería”, en referencia al próximo año.