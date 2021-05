Jacobo Palos y Álvaro Redondo firman un mural contra la violencia de género

En esta semana, la ciudadanía de San Juan del Puerto ha sido invitada a participar en la pintura mural contra la violencia de género que se ha desarrollado dentro del proyecto ‘Tú también’, iniciativa puesta en marcha el pasado mes de marzo por el Ayuntamiento sanjuanero y financiado por el Pacto de estado contra la Violencia de género.

Ha culminado ‘Yo sí pinto contra la desigualdad’ un taller participativo de pintura callejera, dirigido por los artistas onubenses Jacobo Palos y Álvaro Redondo, quienes han guiado a los jóvenes participantes en el diseño con el que se ha cubierto una de las paredes de entrada al municipio por la calle Trigueros contra la violencia de género. El objetivo ha sido concienciar a toda la población, y especialmente a la más joven, sobre la importancia de no permanecer impasible y adoptar un papel activo contra esta lacra social.

La alcaldesa Rocío Cárdenas no ha dudado en mostrar su satisfacción con el resultado de este taller “desde que lo he visto, he quedado impactada con esta obra artística en la que se han implicado un grupo de jóvenes de nuestro instituto y que esperemos sea del agrado de la población y de aquellos visitantes que al pasar por aquí queden prendados tanto del mensaje como del rostro de la pensadora universal”. “Yo sí pinto contra la violencia de género” pretende dejar un legado visible y permanente del compromiso del municipio contra la violencia machista, a través de este trabajo artístico y colectivo que continuará sensibilizando a las personas más allá del propio proyecto.

“Igualdad, eres, puedes, tienes, debes, sientes… ‘Tú también eres parte activa del movimiento social por la #Igualdad que puede acabar con la #ViolenciaDeGénero’. Ese es el mensaje que recoge este mural con el que San Juan del Puerto se ha tatuado el mensaje principal del proyecto. El diseño fusiona el estilo más urbano con la imagen de la pintora y pensadora Frida Kahlo, exponente internacional e imperecedero de los valores que defienden la igualdad más natural y genuina entre hombres y mujeres. Integrada en el mural, la huella de los jóvenes sanjuaneros y sanjuaneras que han dejado sus firmas y mensajes como prueba del compromiso del municipio con una sociedad más justa e igualitaria.