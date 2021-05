Denuncian el envejecimiento de la flota de vehículos de la Guardia Civil en Punta Umbría

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denunció el mal estado de los vehículos oficiales de la Comandancia de Huelva. Según la propia institución, el aumento de las averías se debe a la antiguedad de buena parte del parque movil cuyos gastos en reparación superaron los 365.000 euros durante el pasado 2020.

El caso de los vehículos del Puesto Principal de Punta Umbría es extremo, según explica la asociación de la benemérita. Así, de cuatro vehículos que tiene actualmente adjudicados el Puesto Principal de Punta Umbría, tres están inmovilizados: un CitroënC-4, Free Lander y X-Trail, operando con normalidad únicamente un vehículo Peugeot. Estas averías están provocando que tengan que ser utilizados vehículos de otras Unidades, entre ellos los de Aljaraque, Gibraleón o Trigueros.

Al parecer dicho vehículo está guardado en un garaje oficial y solo puede ser utilizado por el Jefe del Puesto, único propietario de las llaves. Según ha denunciado la Asociación ante la Comandancia, el mandatario no realiza funciones de patrullas de seguridad ciudadana y el coche se encuentra infrautilizado: “Los vehículos de la Guardia Civil, son adjudicados por el Servicio de Automovilismo a las Compañías y estos lo entregan a las Unidades correspondientes, pero no existen adjudicaciones personales, el vehículo que esta guardado en el garaje sin poder ser utilizado, esta adjudicado a la Unidad y no al Jefe de la misma”.