La UHU inaugurará una escultura en honor a las víctimas de la violencia de género el 8M

La Universidad de Huelva (UHU), a través de su Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad, dependiente del Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad, ha organizado un amplio programa de actividades para conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Una programación que, debido a la situación actual de pandemia, se ha adaptado al formato virtual.

Una fecha en la que la Onubense quiere hacer hincapié, puesto que, como asegura la rectora de la UHU, María Antonia Peña, “la universidad ha sido un espacio especialmente copado por la masculinidad, quizás por tratarse de una institución muy antigua, con unas tradiciones muy consolidadas a lo largo del tiempo, tanto que, en muchos casos, más que de ‘techo de cristal’ se habla de ‘techo de hormigón’, porque, incluso, cuando vemos que en otros lugares se va avanzando, aquí tenemos muchas dificultades para considerar que la mujer está en una situación de paridad con respecto a los hombres”. Trabas que se muestran, por ejemplo, con las dificultades que encuentra la mujer para dedicarse a la investigación.

El pistoletazo de salida de las actividades conmemorativas diseñadas tendrá lugar el próximo viernes, 5 de marzo, a las 11.00 horas, en el edificio Antonio Jacobo del Barco del Campus de El Carmen, donde se presentará el vídeo institucional del 8-M ‘Otro 8 de Marzo, mismas desigualdades’. Un trabajo audiovisual en el que se pretende mostrar a diferentes mujeres que han roto los moldes establecidos para la sociedad, así como a otras que han sido invisibilizadas al no ponerse en valor su trayectoria. Mujeres que han tenido que sortear desigualdades y dificultades por el hecho de serlo. A continuación, a las 11.30 horas, en este mismo acto, se presentará una exposición fotográfica virtual sobre el Movimiento Feminista de Huelva, donde la fotógrafa Clara Carrasco muestra imágenes de los actos organizados por este colectivo a través de su particular mirada, “para que no se nos olvide todo el esfuerzo que hemos realizado durante todos estos años y que, cuando todo esto pase y podamos volver a las calles, lo volveremos a hacer, porque la lucha del feminismo continúa”, como ella misma explica.

Al respecto, la directora de Igualdad y Atención a la Diversidad de la UHU, Cinta Martos, ha llamado la atención sobre la importancia de que las “nuevas tecnologías nos permiten realizar esta exposición de manera virtual, porque no queríamos que este 8 de Marzo se quedara sin esas voces, esas lágrimas, esas sonrisas, que se viven en las manifestaciones. Una muestra que tiene mucho trabajo detrás y muchas ganas, que es lo que tenemos que transmitir. Porque el 8-M y el 25-N representan sólo una parte, pero es un trabajo de los 365 días del año, donde hay que luchar por una igualdad en la que tenemos que estar todos y todas”.

Acto central del 8-M

El acto central de la programación se celebrará el mismo lunes, 8 de marzo, a las 10.00 horas en los jardines del Edificio Juan Agustín de Mora y la Facultad de Humanidades, en el Campus de El Carmen UHU, con la inauguración de la ‘Escultura Jardín de las Ausentes’, realizada por la artista María JL Hierro y el escultor Martín Lagares. Luego, a las 11.30 horas, en este mismo espacio, se dará lectura al Manifiesto Institucional RUIGEU por el Día Internacional de las Mujeres.

Se trata de un escultura que se instalará en el espacio denominado el ‘Jardín de las Ausentes’, inaugurado por la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad de la UHU el pasado 25 de Noviembre de 2020, Día Internacional por la Eliminación de las Violencias Machistas. Un jardín en el que, cada rosa, representa a cada una de 43 mujeres asesinadas por violencia machista durante el pasado año 2020. La escultura, realizada en una sola pieza de piedra artificial blanca, recuerda también a esas 43 víctimas de la violencia de género.

Esta programación de carácter institucional finalizará el jueves 18 de marzo con el acto oficial de presentación del II Plan de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres de la Universidad de Huelva (2020-2024), un documento con el que se quiere situar a la UHU como un espacio generador y transmisor de igualdad.

Amplia oferta formativa online

Las actividades diseñadas se completan con un programa formativo online, que se desarrolla durante los meses de marzo y abril, que incluye la realización del proyecto ‘Unifem’, una apuesta de la Asociación Frecuencias Colectivas de Sevilla y la Asociación Mujeres Feministas de Huelva que pretende generar un espacio de aprendizaje colectivo, experiencias compartidas y recuperación de las voces de las mujeres, así como los talleres ‘Género y cuidados’, que correrán a cargo de InteRed y que nacen con el objetivo de fortalecer la conciencia personal y ciudadana sobre los cuidados y fomentar la ciudadanía global y la educación para el desarrollo en coherencia con el enfoque de género y la pedagogía de los cuidados.