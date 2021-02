Doñana ‘regresa’ a la lista negra de Espacios Naturales Patrimonio de la Humanidad amenazados

El Parque Nacional de Doñana regresa a la casilla de salida después de una buena temporada en la que parecía haber mitigado las amenazas que lo pusieron contra las cuerdas: sequía, extracciones de agua ilegales, aumento de plantaciones, furtivismo, pérdida escandalosa de recursos hídricos, ‘guerra del agua’, invasión de especies alóctonas, desaparición de lagunas, vertidos de aguas residuales por mal funcionamiento o inexistencia de depuradoras, construcción de infraestructuras (viales, carreteras) o amenaza a la fauna, por no hablar de atropellos de linces y hasta el uso de venenos.

Un largo etcétera de denuncias que han llevado hasta el Parque Nacional a varias visitas de control de las autoridades europeas que lo siguen vigilando con lupa. No en vano, el Parque Nacional se ha ‘tragado’ literalmente decenas de millones de euros en inversiones de las que deben dar cuenta la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Son fondos europeos y eso necesita explicaciones. Y muchas.

Ahora, según acaba de recordar WWF, un nuevo informe de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), ubica al Parque Nacional en la nada prestigiosa lista de Espacios Naturales Patrimonio de la Humanidad amenazados. Y lo hace bajo la ‘negativa’ figura de ‘significant concern’, o lo que es lo mismo de “especial preocupación”. Es la tercera de las cuatro categorías existentes.

Para llegar a esta conclusión, recogen los conservacionistas de WWF, el prestigioso organismo internacional “se ha

basado en las evaluaciones realizadas desde 2014 para presentar no sólo los resultados de los análisis de 2020, sino también algunas tendencias a largo plazo que se están detectando en los espacios naturales Patrimonio de la Humanidad”.

Doñana ha recibido la misma calificación desde el primer informe, lo que a juicio de WWF es “coherente, ya que los valores de este espacio natural están cada día más amenazados como demuestran, por ejemplo, el colapso en los niveles del acuífero –que ha tenido que ser declarado en riesgo”. Cabe recordar que la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aprobó este pasado verano declarar formalmente “en riesgo de no alcanzar el buen estado” a las masas de agua subterráneas de La Rocina, Almonte y Marismas, todas ellas en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Con esta declaración de sobreexplotación, cuya tramitación se inició en febrero de 2019, el Organismo de cuenca debe elaborar un programa de actuación para la recuperación de las masas de agua y un plan de extracciones para la explotación racional de los acuíferos con el objetivo de mejorar el estado de estas masas, y proteger y mejorar los ecosistemas asociados. Este debería estar listo el próximo verano de 2021 y debe contar con la participación de las comunidades de usuarios de las aguas subterráneas.

El programa, que permitirá un mayor control de la gestión del agua, determinará los volúmenes de uso de agua autorizados, que podrán modificarse en momentos de especial afección, como por ejemplo son los períodos de sequía. Asimismo, asegurará que los aprovechamientos se ciñen a los planes existentes y permite adaptar las extracciones a las posibilidades de cada momento.

La desaparición de las lagunas peridunares dentro del Parque Nacional o el crecimiento de las amenazas como puede ser el desdoble de la A-483 entre Almonte y Matalascañas también han sido tenidas en cuenta por las autoridades supervisoras internacionales. Sin olvidar los impactos del cambio climático, más a largo plazo, o las terribles consecuencias, ya conocidas y sufridas en la zona, de los megaincendios forestales.

El trabajo Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN se basa en tres ciclos de Evaluaciones de Perspectivas de Conservación realizadas desde 2014. Como tal, puede servir como indicador de la efectividad de las áreas protegidas y conservadas en un momento en que la comunidad internacional busca medir el progreso hacia las metas globales de biodiversidad y define el Marco Mundial de Biodiversidad Post-2020. Se centra en los valores naturales para los que están inscritos los sitios, las amenazas a estos valores y la eficacia de las acciones para protegerlos.

La Perspectiva del Patrimonio Mundial de la UICN evalúa los objetivos de conservación de todos los sitios naturales del Patrimonio Mundial. Estos lugares “son reconocidos mundialmente como las áreas naturales más importantes de la Tierra” y su conservación debe cumplir con los altos estándares de la Convención del Patrimonio Mundial. El organismo subraya que “la capacidad para conservar estos sitios es, por tanto, una prueba de fuego para el éxito más amplio de la conservación en todo el mundo. Asegurar una perspectiva positiva para estos sitios es una prioridad, como se expresa en la Promesa de Sydney realizada por el Congreso Mundial de Parques de la UICN en 2014″.

Segundo estudio de alerta

Un segundo estudio, publicado en Nature Sustainability bajo el título “Political dynamics and governance of World Heritage ecosystems”, concluye que “el lugar español que no está en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro a pesar de las grandes amenazas y las repetidas propuestas, es el Parque Nacional de Doñana”.

Este estudio analiza qué lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO no están catalogados como “en peligro” a pesar de las amenazas que les afectan. Incluye tanto al Parque Nacional de Doñana o a zonas de enorme importancia como la Gran Barrera de Coral.

El trabajo llega a una conclusión preocupante: “el lugar español que no está en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro a pesar de las grandes amenazas y las repetidas propuestas es el Parque Nacional de Doñana”, recalca a SINC Tiffany H. Morrison, investigadora del Centro de Excelencia para Estudios de Arrecifes de Coral del Consejo de Investigación Australiano y autora principal del estudio.

En su análisis de situación se apunta que “la inclusión de un sitio en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro no debe considerarse como una sanción, sino como un sistema establecido para responder a las necesidades específicas de conservación de manera eficiente”.

Desde WWF, que aporta su análisis en el trabajo, al igual que algunos científicos o el Ministerio para la Transición Ecológica, se insiste en que “el Parque Nacional de Doñana está amenazado por un número importante de problemas, el más grave es la reducción continua y a largo plazo de la cantidad y calidad del agua dentro de la propiedad”.

Aunque se reconoce que los gestores del parque están haciendo “un buen trabajo” en cuanto a la concienciación pública, la decisión de no dragar el río Guadalquivir (respaldada por el Tribunal Supremo) y el desarrollo del Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, han ayudado a mitigar las amenazas inmediatas.

El trabajo recopila también la opinión del Gobierno. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indican que “no existen motivos para la inclusión del bien (el Parque Nacional de Doñana) en la “Lista del Patrimonio Mundial en peligro”. Según estas mismas fuentes, los datos de seguimiento elaborados por el gestor del Parque demuestran que este “conserva los valores que llevaron a incluir el sitio en la Lista del Patrimonio Mundial, cumpliendo los criterios y requisitos tanto en lo relativo a paisajes, como a hábitats y especies”.

La publicación que recopila WWF aporta también la opinión del biólogo Miguel Delibes. El que fuera director de su Estación Biológica (CSIC) de 1988 a 1996 señala que todos o casi todos los espacios protegidos del mundo están objetivamente en peligro y por eso se les protege.

En cuanto a las principales amenazas del Parque, el ecólogo holandés Marten Scheffer, que también aporta su visión, apunta dos: la extracción de las aguas subterráneas y el calentamiento global. Scheffer es de la opinión que la acción humana expone a los ecosistemas… y cita: la selva Amazónica, el Ártico o las marismas de Doñana en un riesgo de colapso. No tiene dudas: el humedal debería incluirse en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro.

¿Estamos a tiempo de salvar Doñana? “Sí. Reduciendo la extracción de agua subterránea alrededor del parque podemos hacerlo mucho más resistente al cambio climático”, asegura el ecólogo de la Wageningen University & Research (Países Bajos), concluye el trabajo en cuestión.

Mientras, desde el Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que el Parque Nacional de Doñana mantiene buen estado general de conservación: “El Gobierno seguirá trabajado para mantener este reconocimiento internacional que supone formar parte de la Lista de Patrimonio de la Humanidad”.