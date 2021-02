Calle empeora a Barragán y el Recre busca entrenador

A grandes males, grandes remedios. El relevo de Claudio Barragán por Antonio Calle no sólo no ha funcionado, si no que ha estropeado aún más si cabe el rendimiento del Recreativo de Huelva. Los números son demoledores. Si el técnico valenciano fue destituido tras promediar 1,3 puntos por partido, su sucesor en el cargo apenas ha sumado un punto en tres jornadas, a razón de 0,3 puntos por encuentro. Es la peor media de la historia reciente del club, lo que exige un nuevo relevo en el banquillo.

Así lo han entendido los políticos del Ayuntamiento, que en las últimas horas han presionado al club para que busque un nuevo entrenador por la vía de urgencia. Y también lo entiende así buena parte de la cúpula albiazul, decidida a coger el toro de la crisis por los cuernos, porque está en juego la propia supervivencia de la entidad. De hecho, el presidente Manolo Zambrano ya anunció que se tomarían decisiones de calado nada más consumarse la debacle con el Marbella.

Un perfil muy definido

El perfil del sustituto de Calle está claro. Nada de experimentos ni de apuestas arriesgadas. Se busca un preparador con carácter y con experiencia, a ser posible, en situaciones desesperadas como la que vive el Decano en la actualidad. El problema es que el mercado no ofrece demasiadas alternativas. Ni tampoco hay muchos candidatos dispuestos a venir al Nuevo Colombino en las actuales condiciones. Salvo aquellos que, como Barragán en su día, se salieron de la rueda hace tiempo.

Una semana con tres partidos

Y hay prisa, mucha prisa. Los dirigentes recreativistas consideran que aún es posible esquivar el descenso a la quinta categoría, pero hay que actuar ya. De hecho, la acumulación de partidos de la semana que viene, recomienda que el nuevo entrenador pueda debutar el próximo domingo ante el San Fernando. Si se consuma el relevo, el club ofrecerá a Calle la opción de volver a dirigir al filial, aunque no está claro si el madrileño aceptaría dar un paso atrás en su carrera.

-EL CALENDARIO QUE LE RESTA AL RECRE