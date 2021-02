La Junta lo dice claro: no habrá desescalada aún, la cepa británica es explosiva

El presidente de Andalucía se ha pronunciado hoy sobre la ‘desescalada’ en la comunidad. Y lo ha hecho para zanjar el asunto y alejar tentaciones y rumores de conexiones provinciales, alivios de horarios, cierres perimetrales y toque de queda.

Juanma Moreno lo ha dejado claro: “De poco sirve desescalar rápidamente si luego hay que volver a frenar en seco. Andalucía avanzará pasito a pasito y con luces largas, porque todavía no estamos en circunstancias para normalizar la movilidad social. Por encima de todo está nuestra obligación moral: salvar vidas”.

El mandatario andaluz, al igual que ha hecho su consejero de Salud, ha advertido que la variante británica está sustituyendo a la de Whuhan de manera mucho más rápida y sorprendente de lo que parecía. De ahí los avisos para los carnavales y para las ganas de salir e interconectarse ante las celebraciones y vacaciones de Semana Santa.

Desde la Junta de Andalucía se calcula que las limitaciones estén presentes hasta que el 70% de la población esté vacunada.

La situación no invita a normalizar ni la vida ni la actividad económica.

De todas formas, la Junta estudiará la incidencia durante este mes de febrero, sobre todo en los hospitales, porque a día de hoy la presión hospitalaria es alta.

De poco sirve desescalar rápidamente si luego hay que volver a frenar en seco. #Andalucía avanzará pasito a pasito y con luces largas, porque todavía no estamos en circunstancias para normalizar la movilidad social. Por encima de todo está nuestra obligación moral: salvar vidas. pic.twitter.com/DTVkKqEYdW — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 17, 2021

En el mismo sentido se ha expresado el consejero de Salud. Jesús Aguirre coincide en que no se pueden relajar todavía las medidas porque puede haber un aumento de positivos a finales de febrero o primeros de marzo.

Así que el mensaje que se lanza desde el Gobierno andaluz es el mismo: no se tiene previsto tomar ningún tipo de medidas encaminadas a la ampliación de horarios de apertura y cierre para la hostelería y el comercio. Aguirre prefiere no tomar ninguna medida de desescalada hasta que no esté totalmente consolidado el control de la pandemia.

En realidad el BOJA mantiene todas las medidas en vigor hasta el 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía y clásico puente del calendario que presagia la Semana Santa y el periodo de ferias y romerías.

Salud ha reconocido que la cepa británica ha entrado ya de forma explosiva en Almería y Granada además del Campo de Gibraltar y que los contagios por esta cepa suponen ya el 20-25% de la media andaluza de contagios y hasta un 40% en zonas de Cádiz.

La Junta no se fía de esta cepa británica y se pone en un escenario negativo, vigilante y expectante.