Cruz Roja: “Durante la pandemia hemos atendido a 150 jóvenes con el proyecto ‘Acompaña'”

Aly es de Guinea Conakry y a sus 18 años ha vivido más experiencias que cualquier persona adulta. Muchas de estas experiencias, traumáticas y dolorosas: “Todos los maestros me decían que tenía 17 años, pero mentalmente parecía que tenía 25 años”, afirma. Llegó a las costas de Almería cuando aún era menor de 17 años, rescatado de una patera semihundida, después de vivir un año y medio en bosques de Marruecos.

Aly cumplió la mayoría de edad tres semanas antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus y pasó el confinamiento resguardado en un polideportivo habilitado como albergue en Huelva para personas sin hogar.

En el verano de 2020, fue acogido por Cruz Roja en un piso de emancipación para jóvenes en riesgo de exclusión social. “Estoy estudiando para sacar la ESO. Si he conseguido llegar en una patera, todo es posible, tengo que ser optimista”, afirma en un perfecto español que aprendió desde cero en apenas seis meses. “Cuando vienes a un país que no es tuyo, lo principal es aprender la cultura y la manera de vivir. Mi primer objetivo era aprender el idioma: vi muchas películas y me gustaba mucho hablar con la gente”. Además de matricularse en Secundaria, Aly ha empezado a jugar fichado por un equipo de fútbol de Cartaya y ha conseguido el permiso de trabajo que le permitirá lograr su ansiada autonomía.

Cada año, miles de jóvenes como Aly alcanzan la mayoría de edad habiendo crecido bajo el Sistema de Protección a la Infancia, separados de sus respectivas familias.

La vulnerabilidad de estos jóvenes es extrema: el 84% se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión, 81,5% está en paro, el 84% no recibe ninguna prestación o subsidio, y un 10% se ve obligado a vivir en la calle

La crisis de la COVID-19 ha afectado de forma sustancial a la inserción social y laboral de estos jóvenes y ha agravado su vulnerabilidad y su riesgo de pobreza y exclusión social.

El proyecto ‘Acompaña’ ayuda a los jóvenes en su transición a la vida adulta en ámbitos como el desarrollo personal, la integración social, la formación, la orientación e inserción laboral, la situación administrativa, el aprendizaje del idioma, la participación social o el restablecimiento de vínculos.

El año pasado, Cruz Roja Española atendió a más de 3.600 jóvenes en 25 ámbitos provinciales de 11 comunidades autónomas. De ellos más de 1.100 jóvenes fueron atendidos en Andalucía, de los cuales, 151, pasaron por la red de atención de Cruz Roja Huelva.