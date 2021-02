Calle debutará con el Recreativo, pero no podrá sentarse en el banquillo

El retraso del Ayuntamiento de Huelva a la hora de solventar el embargo de las cuentas del Recreativo –provocado por el impago a los prestamistas que trajo el propio Consistorio-, ha provocado un nuevo perjuicio para el club. Tras no poder reforzarse en el mercado de fichajes de invierno, el Decano verá ahora como su nuevo técnico tendrá que sentarse en la grada. Es un nuevo daño a la imagen de la entidad.

Sin posibilidad real recuperar los derechos federativos –para ello el Recre debía pagar el millón de euros por el que está embargado para recuperar el control de sus cuentas y luego abonar los 55.000 euros que adeuda a Alberto Monteagudo-, los dirigentes recreativistas han ido con las manos vacías a la negociación con el ex-entrenador albiazul que, como es lógico, no aceptó un acuerdo sin dinero ni garantías de cobro.

Damnificado

El damnificado es Antonio Sánchez de La Calle, que podrá debutar, pero no ocupar su puesto. “Para un entrenador es importante estar en el banquillo, pero debo adaptarme. El club está trabajando para solventar la situación y mientras estaré en la grada y me apoyaré en los ayudantes que tengo, que están perfectamente capacitados“, señala el madrileño en la previa al partido del domingo contra la Balompédica Linense.

Un encuentro que servirá de escenario para la puesta de largo de Calle al frente de los profesionales del Recre, tras su paso previo por el filial. “Las sensaciones son inmejorables. El nivel de los entrenamientos, la actitud y el sacrificio de los jugadores está siendo espectacular y estamos desenado que llegue el partido del domingo para refrendarlo en el terreno de juego“, indica el preparador madrileño.

El mejor momento del rival

La Balona, desde luego, no lo pondrá fácil, pues además de ser “un grandísimo rival“, “no ha perdido en su campo” y atraviesa por “el mejor momento de la temporada. Es un equipo muy competitivo y muy vertical, pero nosotros también somos un equipo fuerte y vamos a ir con la intención de conseguir la victoria. Sabemos lo que nos jugamos y la importancia del partido, pero tampoco hay que cargarnos de presión“, añade.

Una de las principales razones del cese de Claudio Barragán fue su errática gestión del plantel, especialmente en relación a los futbolistas más caros del Recre. Al respecto, Calle aclara que “mi trabajo es sacar el máximo rendimiento, no sólo a Quiles, Chuli o Morcillo, si no a todos los jugadores“. Por eso proclama, sin dar pistas sobre el once, que “todos están capacitados para jugar y cualquiera puede hacerlo el domingo“.

Estilo de juego

Y tampoco concede demasiados indicios sobre cómo jugará ‘su Recreativo’, más allá de anunciar que “todos tenemos que atacar y todos tenemos que defender“. Eso sí, Calle deja claro que su equipo no saldrá a especular en el Municipal de La Línea: “No vamos a salir a defender y esperar, vamos a ir a ganar el partido desde el primer minuto“.