El PSOE emprenderá acciones para que el Chare de Lepe mantenga la categoría de hospital

La coordinadora general de la Gestora del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, ha mantenido una reunión telemática con los alcaldes, alcaldesas, portavoces y responsables de las ejecutivas de los municipios afectados (Lepe, Villablanca, Ayamonte, La Redondela, Isla Cristina, Cartaya, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana) en el uso del Chare de Lepe, después de conocer que la Junta ha decidido eliminar la hache de la nomenclatura, lo que significa que no será un centro hospitalario, sino una especie de ambulatorio y/o centro de especialidades.

Faneca, que es también diputada nacional y miembro de la Ejecutiva Federal de los socialistas, ha anunciado que desde el PSOE de Huelva, en coordinación con los socialistas de la Costa, se van a emprender y ejecutar acciones para lograr que el Gobierno de la Junta dé marcha atrás y devuelva al Chare, ahora concebido como CARE (centro de alta resolución y especialidades) su categoría de hospital, con las 40 camas con las que fue concebido por el anterior Gobierno socialista.

Faneca ha dicho que los alcaldes y alcaldesas, así como los portavoces de los municipios y toda la ciudadanía de la Costa, “sienten una gran indignación porque creemos todos que es muy injusta la decisión que ha adoptado Moreno Bonilla en momentos tan complicados, cambiar el uso de un hospital que venía a atender a la zona de mayor población de la provincia de Huelva y que descongestionaría los hospitales de la capital”.

“Somos el partido que tiene la mayor confianza de la Costa y no vamos a admitir que un proyecto que fue acordado, consensuado con todos los ayuntamientos para los que iba a dar servicio, se cambie ahora a capricho de un Gobierno que no cumple con ninguna de las comarcas onubenses con las que se proyectó un centro de estas características”, ha dicho María Luisa Faneca. A su juicio, poner en funcionamiento este centro como hospital beneficiaría a toda la provincia, precisamente porque aliviaría la presión hospitalaria que en estos momentos tienen el Juan Ramón Jiménez y el Infanta Elena.

La responsable de la Gestora del PSOE de Huelva ha señalado que “después de recibir tanto dinero del Estado y que no se ejecute toda la partida presupuestaria en materia sanitaria, encima nos quiera convertir ese centro, quitándole esa hache, en un ambulatorio un poco más amplio, porque sería para hacer pruebas médicas”. Faneca ha asegurado al término de la reunión que “lo dije hace un tiempo, me temía muchísimo que lo que quería el Gobierno de Andalucía era privatizar la sanidad y esperemos que lo podamos parar entre todos. La provincia no puede esta ajena a ese maltrato y a esa forma de tratarnos a los onubenses y a los ciudadanos de la costa, que cuadruplicamos los habitantes en verano”.

Por todo ello, los socialistas están diseñando un plan de ejecución de acciones tendentes a que el Gobierno de la Junta devuelva al Chare de Lepe su nombre primigenio y su categoría de hospital. “No nos vale decir que ya se hará, que ya se pondrá en funcionamiento. Tiene que quitar el nombre actual y poner de nuevo el nombre que corresponde a un hospital de alta resolución”, ha finalizado.

SATSE Huelva exige la apertura completa del Chare en Lepe y su adscripción al Hospital Infanta Elena

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Huelva ha mostrado su rechazo a la intención de la Junta de Andalucía de abrir de forma parcial como Centro de Especialidades el que debe ser el futuro Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de la localidad de Lepe. SATSE ha vuelto a exigir la apertura completa de esta infraestructura fundamental para la Sanidad pública en la provincia de Huelva para la que pide además que se integre directamente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En esta línea, el Sindicato de Enfermería ha exigido a la Junta de Andalucía que cumpla con sus compromisos y proceda a la apertura completa del Chare de Lepe, diseñado para prestar asistencia sanitaria a más de 100.000 habitantes. Una infraestructura, recalca SATSE, que es ahora más necesaria que nunca ante las graves cifras que presenta la provincia por el Covid y que serviría además para aliviar en parte la presión asistencial que sufren los centros hospitalarios de la capital.

De otro lado, el Sindicato de Enfermería expone que es importante determinar el modelo de gestión sanitaria del nuevo Chare que, a juicio de SATSE, debe depender directamente del Hospital Infanta Elena, de forma que quede integrado plenamente en el SAS, y no de la Agencia Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, encargada hasta la fecha de la gestión de los Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.

SATSE recuerda que el Gobierno andaluz tiene entre sus objetivos para la presente legislatura la integración de las distintas Agencias Públicas Sanitarias y su personal en el Servicio Andaluz de Salud, motivo por el que carece de sentido que se adscriba este nuevo centro a la Agencia Bajo Guadalquivir en vez de gestionarse directamente por el SAS.