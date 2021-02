UGT y CCOO se movilizarán en Huelva para exigir mejoras en los sectores más vulnerables

Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Sebastián Donaire y Emilio Fernandez, han presentado en el día de hoy la concentración que tendrá lugar el 11 de febrero en la Plaza de las Monjas, a las 12 horas, bajo el lema “Ahora Sí Toca”, en el objetivo de que el Gobierno impulse todas las mesas de negociación que están paradas y solventar los problemas de las personas.

Movilizaciones que, como han indicado ambos líderes sindicales se realizarán con todas las medidas de seguridad y salud necesarias para que las personas reclamen al Ejecutivo la necesidad de aprobar una serie de medidas que son imprescindibles para salir de la crisis económica en la que nos encontramos.

Ambos consideran injustificable la negativa del Gobierno a subir el SMI, un aumento que se aplica a sectores que aglutinan a colectivos más vulnerables y muchas personas trabajadoras de sectores esenciales. El Gobierno se comprometió a dar cumplimiento a lo establecido en la Carta Social Europa (situar el SMI en el 60% del salario medio neto) en esta legislatura.

CCOO y UGT también exigen la derogación de las reformas laborales de manera inmediata, sustituyendo los aspectos fundamentales y tan negativos de las mismas por nuevos elementos que permitan superar los problemas tan graves que existen en nuestro mercado de trabajo, con altas tasas de temporalidad y precariedad y bajos salarios, con el objetivo de crear empleo digno, decente y con derechos.

Además, ambas organizaciones demandan la derogación de la reforma de pensiones de 2013 y la necesidad de volver al Acuerdo Social de 2011. Para UGT y CCOO, es imprescindible para llegar a un acuerdo en esta materia que las pensiones se revaloricen cada año por ley conforme al IPC, se derogue definitivamente el factor de sostenibilidad.

Por su parte, el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha señalado que desde que comenzó la pandemia, hace ya casi un año, UGT y CCOO hemos demostrado nuestro compromiso con la sociedad y nuestro compromiso, a la hora, de llegar a acuerdos con el Gobierno de la Nación. Gracias a la voluntad de los sindicatos hemos conseguido acuerdos muy importantes para no dejar a muchos cientos de miles de trabajadores/as en una situación de indefensión absoluta, sobre todo, en los sectores más afectados como es el sector servicio, hotelero y turístico.

Así pues, el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire considera que, una vez puesto en marcha el proceso de vacunación, que debería realizarse con la mayor diligencia dentro del sistema sanitario público, y priorizar la salud de la ciudadanía; el siguiente paso urgente es situar en primer lugar a las personas en el proceso de reconstrucción del país. Esto pasa por retomar la agenda de reformas comprometidas, cuyos pilares básicos son el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y derogar las reformas laborales y la de pensiones de 2013 y asegurar la viabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema público. Hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, el problema del sistema publico de pensiones no es de gasto sino de ingresos.

Donaire: “queremos que el Gobierno cumpla su palabra y derogue la reforma laboral. La recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa, la regulación de las subcontratas , verdaderas fábricas de precariedad, y la reforma del despido colectivo tienen que ser un hecho ya. En este último caso con carácter urgente, para evitar una mayor destrucción de empleo en los próximos meses.

Desde CCOO entendemos que esta movilización está plenamente justificada por la dejación del Gobierno Central a cumplir tres elementos fundamentales para dignificar la situación de la clase trabajadora de este país.

Emilio Fernández, secretario general de CCOO Huelva, ha manifestado que “es urgente derogar la reforma laboral de 2012 que tanto daño está haciendo en forma de precarización de la relación de trabajo y la enorme vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras en las empresas y volver a mantener un equilibrio justo entre empresas y trabajadores. En segundo lugar, el Gobierno tiene que cumplir su compromiso para derogar la reforma de la pensiones impuestas por el ejecutivo de Mariano Rajoy porque así logramos no solo derogar unas medidas que empobrecen las pensiones, sino que enviamos un mensaje potente a todos aquellos sectores económicos que pretenden una progresiva privatización de las pensiones públicas, y por supuesto volver a situar el gobierno de las pensiones públicas en el seno del Pacto de Toledo que es el foro del que se ha dotado este país para debatir de pensiones”.

Fernández ha destacado también que “es imprescindible aumentar el SMI hasta los 1.000 €, dando continuidad a los dos incrementos de 2019 y 23020. Esta es una medida que solo tiene ventajas tanto desde el punto de vista de la recaudación social, como fiscal, como en el consumo al tener los trabajadores una mayor capacidad salarial. Es por lo tanto una medida de justicia social que beneficia a los sectores sociales más vulnerables como son los jóvenes y las mujeres. Además, en Huelva tiene un efecto inmediato dada la pobreza salarial que se sufre en nuestra provincia con los salarios más bajos del conjunto español.

El Gobierno no puede tolerar ni un minuto más el derecho de veto que está ejerciendo la patronal en el diálogo social en beneficio propio, ha señalado Fernández, por lo que con esta movilización no solo le estamos exigiendo al ejecutivo que deje de comportarse como un “gobierno burbuja”, que cumpla su propio pacto de gobierno y no defraude las esperanzas de millones de personas.

Finalmente, Fernández ha declarado que “Si algo está quedando claro con esta crisis sanitaria y económica es que necesitamos salir de esta crisis con otro modelo social y económico y para esto es básico dejar atrás esas herramientas oxidadas que nos impusieron en la crisis que arrancó en 2008, la reforma laboral y de pensiones, la congelación del SMI y la extensión de la precariedad y los bajos salarios”.

En suma, en mitad de la actual situación política, UGT y CCOO dan un paso al frente, llamados a efectuar todo el esfuerzo necesario para impedir que todas las actuaciones relatadas y otras lleguen a término, quebrando una línea política comprometida con el progreso, la justicia social y la distribución de la riqueza. Por ello, os solicitamos a todas y todos a participar en las acciones que vamos a llevar a cabo, con el claro fin de alumbrar los cambios que esta sociedad necesita y no otros.