‘Maki’, cantante, compositor y productor: “El sector lo está pasando muy mal por la pandemia”

El protagonista que se asoma esta semana a esta vuestra sección ‘Rincón Choquero’ es un cantante, productor y compositor que es más de Huelva que un choco, no en vano en sus conciertos siempre le gusta fardar de su tierra y de su gente. En su mundo, la música, ya está a punto de cumplir la mayoría de edad. Ya lleva 17 años de éxitos. Me estoy refiriendo a José Antonio Velasco Ruiz ‘Maki’.

A ‘Maki’ lo conocí cuando todavía no era popular, creo recordar que fue en 2002, cuando hacía de inalámbrico en el césped del Nuevo Colombino en los partidos del Recre para la emisora Onda Colombina, y pude comprobar que era un chico sencillo, amable, servicial, responsable y empático, pero también me percaté que, aunque le gustaba el fútbol, de hecho, me comentaba que había jugado varias temporadas en el equipo de su barrio, Los Rosales, su gran pasión era la música. Con el paso del tiempo me dijo que en los estudios de la emisora había grabado su primera maqueta y que esta había gustado bastante. A partir de ahí seguí su trayectoria profesional y me alegró ver como sus giras y conciertos cada vez eran más numerosas.

Para conocer un poco más su carrera profesional nos pusimos en contacto con él, pero me pidió que le llamase en unos días, ya que Lucía, una de sus hijas se había contagiado con la Covid. Pasada la cuarentena me llamó para efectuar esta entrevista. Y sin más dilación vamos al lío.

– El sector de la música no es ajeno a la pandemia y está pasando por momentos difíciles. ¿Cuál es tu situación actual?

– Tengo la suerte de llevar casi 17 años dedicándome a la música, no solo como artista también como productor y compositor, y eso me ha valido en estos tiempos para trabajar en otros ámbitos del sector.

– Para un cantante lo más importante es poder estar en un escenario y comunicarse a través de la música con sus seguidores y sentirse querido. Pero por culpa de la Covid toca reinventarse. ¿Qué estáis haciendo y qué proyectos tenéis, ya que María Artés, tu esposa, como tú, vivís del arte?

– Hace 4 años fundamos nuestro primer estudio propio de grabación en Sevilla, PITER MUSIC STUDIOS y estamos trabajando codo con codo con grandes artistas nacionales e internacionales. Mientras no haya música en directo es bueno aprender y enseñar lo que la experiencia nos ha dado.

– ¿Qué supone esta situación a nivel laboral y económico para un artista?

– El sector lo está pasando mal, sobre todo los profesionales que sustentan su vida en los espectáculos en directo.

– ¿Te preocupan las consecuencias de esta crisis a lo largo plazo para la industria musical?

– Me preocupa mucho porque esto es una cadena y todos los eslabones tienen que estar fuertes. En el momento que falla uno los demás pueden verse afectados.

– ¿Habéis pensado dar algún concierto online?

– Durante la pandemia hemos regalado canciones en directo a través de Instagram desde casa. A María y a mí nos entusiasmó podernos acercar a nuestra gente ahora, en estos lamentables momentos, aunque fuera de una forma virtual.

– Hablando de la Covid, sé que tu hija se contagió. ¿Cómo está y cómo lo habéis vivido?

– Sí bueno. Los niños lo pasan normalmente como si nada. Ella no se ha enterado y ya está en el colegio de nuevo. Además, es una niña maravillosa y que este mal año le ha traído su sueño de empezar en la música cantando con su papá. Lucía es muy especial.

– ¿Tú crees que cuando este maldito virus pase nos hará ver la vida de otra manera?

– Yo soy de los que piensa que este virus nos ha hecho pensar en muchas cosas, establecer prioridades que antes pasábamos por alto por la velocidad de nuestro ritmo de vida. En lo malo siempre hay que sacar algo positivo.

– Normalmente tú compones tus propias letras y canciones e incluso escribes para otros artistas. Supongo que este tiempo de confinamiento te habrá servido para preparar nuevos temas.

– En lo positivo de este periodo también me quedo con eso. Hemos compuesto muchos temas y, a la vez, soltado mucho lastre en esas composiciones. Fue sanador.

– ¿Cuándo veremos un nuevo trabajo discográfico, tanto tuyo como de María en la calle?

– María sacó su cuarto trabajo justo antes de la pandemia y el resultado fue increíble y se quedó con ganas de gira. Ahora se encuentra preparando su quinto disco para otoño de 2021. Lo mío tuvo que esperar el año pasado, pero esta primavera, si Dios quiere, verá la luz mi décimo álbum de estudio. Aun así, sacamos multitud de singles digitales para darle a la gente música y alegría en medio de la pandemia.

– Yo que sigo vuestras carreras musicales y se de la cantidad de conciertos que celebráis, especialmente en verano, ¿qué pasa que con Huelva, tu tierra, que no actuáis?

– Es cierto que cuando empecé hace 17 años me apoyaron mucho y actué en La Cinta en dos ocasiones. Hace poco hicimos Rociana del Condado y Punta Umbría, pero me queda la espinita de Colombinas. Imagino que todo llega. Hemos tocado en toda España y en las mejores plazas, incluso en países como Suiza o Alemania y nuestra música está muy fuerte en Latinoamérica. No sé qué más puedo hacer. No soy de reivindicarme, pero sí me haría especial ilusión pisar este escenario en mi tierra.

– Me gustaría que me hablases de María Artés, no tanto como artista, ya que como tal de todos es conocida como una magnífica cantante que hace una fusión flamenca-pop. Me encantaría que la analizaras como esposa y madre.

– María es maravillosa, es mi otra mitad en todos los sentidos, soy mucho de lo que soy gracias a ella. Como esposa todos han visto nuestra historia de amor verdadero y como madre es cariñosa y atenta con nuestra princesita, María. Ella junto con mi Lucía son el regalo más grande jamás soñado, el mejor legado.

– Yo sé de tu amor por Huelva y por el Recre, ¿cómo ves el devenir del Decano?

– Lo veo como la música, una montaña rusa constante. El fútbol lo pasa mal y mucho más el modesto, donde por desgracia ahora nos situamos, pero estoy convencido que con paciencia y con la cantera podremos volver a donde nos merecemos y reverdecer viejos laureles.

– Muchas gracias por prestarme tu tiempo. ¿Te gustaría decir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado?

– Simplemente Félix agradecerte que me hayas hecho un hueco en tu sección y por hacerme recordar quién soy a través de mis recuerdos. Con humildad y nostalgia de mi barrio de Los Rosales y de mi tierra siempre que estoy fuera.