Los especialistas Covid del Juan Ramón advierten: “Ahora tenemos familias enteras ingresadas”

Texto: Ana Bermejo/Imagen y Montaje: Tomás Rodríguez Redondo

En pleno crecimiento de la tercera ola que no deja de arrastrar cifras de positivos incrementando la presión hospitalaria en Huelva, los especialistas Covid del hospital universitario Juan Ramón Jiménez han sido muy contundentes en diariodehuelva.es y han advertido que “ahora tenemos familias enteras con Covid, hemos pasado de tener a personas mayores con patologías previas a tener que ingresar a padres e hijos, hermanos, sobrinos y tías… “.

Alicia, Carlos, Gema, María José… Nombres que bien podrían ser de su vecino, prima o madre. Pero son los nombres de los profesionales, que como todos los onubenses, se enfrentan a diario al coronavirus. Pero ellos, profesionales sanitarios del Juan Ramón Jiménez encuentran cada día una situación distinta en la que “cada vez más, familias completas llegan a estar ingresadas por Covid”.

En este sentido, los profesionales han apuntado que “es muy difícil comprobar que los datos siguen creciendo, las situaciones que estamos viviendo tanto en planta como en UCI y que la sociedad siga reuniéndose como si no pasara nada“, ha expuesto la jefa de bloque de enfermería en UCI Gema Tenor Salas. A lo que ha añadido que “podemos comprobar que los perfiles de una ola a otra han cambiado, y ahora tenemos ingresos de más personas jóvenes que son familias o muy allegados”.

Tenor ha expuesto que “los actos irresponsables que vemos en la sociedad nos produce mucha tristeza, mucha pena. A medida que esas cifras de positivos van creciendo todos los días, que vemos que familias enteras están ingresando… Es una situación que te va desmotivando, aunque diariamente intentamos sobreponernos. Venimos con ilusión porque no nos queda otra; pero te da tristeza”.

Por lo que “apelo a que la gente se queden en sus casas, que no hagan grupos ni reuniones familiares que es donde se están produciendo la mayoría de los contagios, como estamos pudiendo comprobar”. Y es que según ha expresado esta profesional, “nosotros no desconectamos, nos vamos a casa preocupados por nuestros pacientes y compañeros. La mejor manera en la que pueden ayudarnos los ciudadanos es quedarse en casa y salir para lo necesario con todas las medidas de seguridad”.

En esta línea se ha manifestado el médico de UCI Carlos Jiménez Conde que ha expuesto que “del inicio de la pandemia a ahora, hemos cambiado y perfeccionado los procedimientos para mejorar el trato del paciente Covid y su pronta recuperación. Ahora somos más conscientes de la necesidad de que estemos al pie del cañón y con ese ánimo e intención venimos a trabajar”.

Un día en UCI no es nada fácil, pero a pesar de la incertidumbre del inicio de la crisis sanitaria, en la actualidad los protocolos se han normalizado y se gestionan de forma mucho más controlada y milimetrada. “Ahora trabajamos más coordinados, con más confianza en cuanto a los procedimientos porque vemos que funcionan y que estar aquí entubado tiene salida”, ha manifestado Jiménez.

“El hecho de ver que los pacientes se recuperan nos da fuerza para esta tercera ola que nos está afectando de lleno, pero que estoy seguro que la superaremos”. Este médico de UCI tiene mil y una anécdotas y recuerdos que contar de estos meses de pandemia, pero ha asegurado que los más satisfactorios son “cuando a un paciente se le da el alta”.

Esta misma sensación es la que poseen el resto de sus compañeras, que han hablado con diariodehuelva.es de cómo se ha vivido el inicio de esta pandemia por Covid-19 y cómo se vive ahora. “Al principio teníamos mucho miedo, porque no sabíamos la transcendencia que tendría esto. Yo misma pensaba que se pasaría como una gripe, y ya llevamos un año. Un año en el que ha fallecido mucha gente, personas que no tenían que haber muerto. Por eso, es imprescindible la responsabilidad individual, primero, y colectiva porque tenemos que limitar los contactos hasta que no se haya vacunado a toda la sociedad”, ha dicho Alicia Hidalgo Jiménez, adjunta de Enfermedades Infecciosas en el hospital Juan Ramón Jiménez.

Pero aunque las cifras de nuevos positivos se han contenido un poco en la provincia, siguen siendo apabullantes. Por ello, Hidalgo ha explicado que “cuando ves las calles llenas y los bares, el sentimiento es de rabia, de tristeza, angustia, estamos desesperados. Tristeza porque veo los contactos diarios y automáticamente pienso en que un porcentaje de estos se convertirán en ingresos y de esos ingresos algunos, desgraciadamente, serán muertes. Sientes mucha tristeza de que esto no frene, porque muchos de ellos no lo van a acabar contando”.

Al final “la responsabilidad individual es lo que nos va a ayudar. Con responsabilidad individual, habrá colectiva y hará que esto frene. Porque hoy puede ser tu vecino pero mañana podría ser tu padre, hermano o madre. Esta es una enfermedad que afecta a familias completas, y esa situación es muy dura“.

Tan dura que uno de los peores momentos para estos es cuando “tenemos que comunicarle al paciente y su familia que tiene que dejar planta para ir a UCI porque aquí no podemos darle el soporte que necesita”, ha expuesto María José Morano, jefa de bloque de Enfermería de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas, además de responsable de la hospitalización en plantas Covid.

Para Morano “es una situación muy difícil pero también esperanzadora, porque sabemos que en UCI van a hacer todo lo posible por ayudar a nuestros pacientes y es una esperanza saber que volverán a planta para poder darles el alta hospitalaria”.

Quizás uno de los sentimientos más “satisfactorios” en los que coinciden todos es que “cuando se da de alta a un paciente es una enorme alegría. Se crean vínculos muy fuertes con ellos y sus familiares, y a día de hoy nos siguen enviando mensajes, nos siguen llamando para dudas…”.

Vínculos que han generado una “verdadera familia, no solo somos un equipo (ya no hay categorías, somos todos uno), hemos pasado de compañeros a familia. Tenemos una gran unión y tenemos un objetivo que es los cuidados y tratamiento digno de las personas que ingresan. Siempre luchamos por ofrecer un cuidado muy humano, cercano y de alta calidad”.

Protocolos milimetrados

Tras meses de pandemia, los profesionales sanitarios del hospital Juan Ramón Jiménez han detectado que “hemos cambiado protocolos, mejorado y cambiado las medicaciones, gracias a los estudios y experiencias de estos meses”, ha considerado la jefa de bloque de Enfermería de UCI Gema Tenor.

Según Tenor “en los primeros procedimientos teníamos algo de desconocimiento, ahora hay más estudios y hemos ido evolucionando, mejorando los circuitos”. En UCI coincide con Carlos Jiménez que ha informado que ciertamente “la coordinación de todo el equipo es fundamental y es nuestra prioridad: coordinarnos bien para darle la atención que requiere a cada paciente”.

En este sentido, las plantas Covid también se rigen por un estricto protocolo y máximo cuidado. En primer lugar, existen “dos zonas diferenciadas: plantas covid y las de otras patologías. Tenemos que estar tranquilos porque en ningún momento los pacientes están mezclados, el riesgo de contagio es ínfimo. Así, los profesionales los tenemos estructurados entre los que trabajan en áreas Covid-19 y los que no. Así, esto va rotando según las necesidades ya que se ha ido formando a todos para poder hacer esta metodología. De la primera ola a esta está todo mucho más organizado y estructurado para poder prestar a la ciudadanía cuidados integrales, humanos y de alta calidad”, ha apuntado Morano.

Tanto en UCI Covid como en las plantas Covid, se comienza el día con una reunión entre el turno saliente y el entrante para ofrecer la información más relevante de cada paciente. Así, una vez transmitida la información, los equipos se ponen en marcha con los procedimientos ‘habituales’: análisis, medicación, desayuno, aseo, radiografías… “Y también, tras estos meses, hemos aprendido qué pacientes tienen más probabilidades de evolucionar peor en la enfermedad y así sabemos cómo cuidar de cada paciente”, ha añadido Hidalgo.

Además, Morano ha explicado que “hemos introducido protocolos de acompañamiento para personas frágiles, vulnerables, con demencia, con capacidades intelectuales especiales e incluso para aquellas que están en sus últimos días… Porque, en estos últimos, pensamos que ninguno tiene que morir solo; que debe haber un acompañamiento por nuestra parte a ellos y sus familias. El poder ofrecer ese apoyo hasta sus últimos momentos es una satisfacción enorme, una recompensa que lo paga todo“.

Vacuna

Respecto a la vacuna, estos cuatro profesionales podrán tener en breve la inmunidad deseada. Una inmunidad que “nos da más tranquilidad a la hora de trabajar, porque vienes con otro ánimo a trabajar. Es una sensación diferente porque sabes que estás protegida, si por mí fuera le hubiera dado la vacuna a mi padre para que estuviera él seguro ya en casa. Pero sí, vienes a trabajar más tranquilo. Para todos nosotros es una esperanza“, ha considerado Hidalgo.

El caso del médico de UCI Carlos Jiménez ha sido “muy personal”. Ya que como él mismo ha confesado a diariodehuelva.es, “he vivido el Covid en casa con mi mujer y mi hija, y yo afortunadamente no me he contagiado. Ya tenía puesta la primera dosis de la vacuna, y aunque he estado aislado por protocolo, tras el confinamiento en casa reglamentario, he podido hacerme las pruebas y no me he contagiado. Por eso creemos que la vacuna es una esperanza para todos. Que es la solución para conseguir la inmunidad de la sociedad y poder salir de esta”.

Por su parte, María José Morano ha apuntado que “la vacuna nos ha dado una esperanza. Además de más libertad para que podamos estar más tiempo con los pacientes dentro de sus habitaciones. Aunque ya esto lo hemos estado haciendo desde el inicio, con nuestras EPIs desde primera hora, ahora es cierto que podemos pasar ese tiempo junto con la familia de forma más tranquila”.

Y es que “en la primera ola fue mucho más difícil, aunque sí que intentábamos hacer ese acompañamiento al no tener este ‘seguro’ (refiriéndose a la vacuna) era más complicado permanecer mucho tiempo con ellos. Pero ahora… Ahora podemos ofrecer un acompañamiento más estructurado y organizado“.

La jefa de bloque de Enfermería de UCI ya contaba a diariodehuelva.es cómo era vivir esta pandemia desde dentro cuando se inició todo en marzo. En la actualidad, Gema Tenor ha afirmado que “en la primera ola teníamos miedo a lo desconocido, a que nos pudieran faltar equipos de protección y entrenamiento ante las situaciones que íbamos a vivir. Pero ahora, miedo no tenemos, sí tenemos mucha preocupación. Esto lleva a un cansancio muy grande, tanto físico como emocional. Y tenemos una constante preocupación ante los datos”.

Las horas pasan eternas y veloces a la vez en las áreas Covid, “porque no nos da tiempo siquiera a pararnos” ha señalado Carlos, y los ánimos y ver cómo se recuperan los pacientes que pasan por sus manos son el motor para su día a día. Pero los sanitarios han vuelto a solicitar a la ciudadanía que “seamos conscientes de la realidad que tenemos, tenemos que ser responsables y contener los contactos”.

Estos profesionales llevan meses al pie del cañón y, a día de hoy, continúan con “la esperanza de que la vacuna será el camino para acabar con todo esto“. Pero mientras tanto, responsabilidad individual y colectiva para evitar que las cifras de nuevos positivos se conviertan en hospitalizaciones, estas en ingresos en UCI y estas últimas, por desgracia en algunos casos, en fallecimientos.